Kredi başvurusu nasıl değerlendiriliyor?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi başvrusunun banka tarafından nasıl değerlendirildiği anlatılıyor.

KREDİ NOTU

Kredi notu, kişinin finansal geçmişine göre şekillenen sayısal bir değerdir. Bu sayısal değer, kredi başvurusu yapan kişinin borcunu ödeme konusunda ne kadar sadık ve düzenli olduğunu gösterir yani bankanın, kişiyi tanımasını sağlar. Öte yandan kredi notunun sıfır olması banka için soru işareti oluşturur. Kredi başvurusu yapmadan önce mutlaka kredi notunuzu öğrenerek sıfır olması durumunda kredi notu oluşturma, düşükse kredi notu yükseltme çabasına girmeniz gerekir.

AYLIK GELİR

Aylık net gelir üzerinden hesaplanmakta olan tüketici geliri, bütün gelirin % 30 ile 35’i arasında bir rakam dikkate alınarak belirleniyor. Bazı bankalar ise giderleri aylık gelirden düşürmek suretiyle belirliyor ya da bütün ailenin gelirleri de hesaplamaya katılabiliyor.

YAŞ

18 yaş altı tüketicilerin kredi alması yasak olmakla birlikte 65 yaş üstündeki tüketicilere de kredi vermek de pek tercih edilmiyor. Ayrıca pek çok banka kredi vermek konusunda bir üst yaş sınırına sahip.

MESLEK

Müşterinin yaptığı meslek, hayat kalitesi, eğitim durumu gibi kıstaslar, kredi geri ödeme sürecinde belirleyici oluyor.

İŞ TECRÜBESİ

Bankanın referans alarak güvenebileceği bilgi türlerinden birisi de tüketicinin sahip olduğu bütün iş deneyimleri. İş yerlerindeki sürekliliğiniz ve sigortanızın olması bankanın karar verme sürecinde artı bir etken.

MAL VARLIĞI

Tüketicinin evinin kendisine ait olması, bir araç sahibi olup olmaması gibi durumlar bankanın kredi verme kararında etkili olabiliyor. Banka, verdiği tutarın geri ödeneceğinden emin olmak istediğinden, mal varlığı bir nevi banka için garanti oluyor.

KREDİ KARTI VE ÇEK-SENET KAYITLARI

Başka bankalardan kredi sahibi olup olmaması, kayıtlı çek veya senet borcunun durumu gibi ölçütler de bankaların dikkate aldığı ölçütler arasında.

YASAL TAKİP DURUMU

Daha önce başka bir bankaya olan borcu nedeniyle kişinin takibe alınmış olması, banka tarafında olumsuz bir izlenim. Böyle bir durum kredi notunuzu düşüreceği gibi bankanın kararının da olumsuz olmasına neden olabilir.