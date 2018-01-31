Kredi başvurusu için kredi geçmişi neden önemli?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan yazıda kredi geçmişinin, bankalar için neden bu kadar önemli olduğu anlatılıyor.

KREDİ NOTU NEDİR?

Bankalar için neden bu kadar önemli olduğuna değinmeden önce ne olduğunu açıklamakta fayda var. Kredi notu, Kredi Kayıt Bürosu tarafından kredi sicilinizin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan sayısal bir değerdir. Daha önce çektiğiniz krediler, bu kredileri ödeme düzeniniz, kullandığınız kredi kartları, kredi kartı borcunu ödeme düzeniniz, ödeme gecikmeleri, düzenli borç ödeme gibi kredi geçmişinizde yer alan olumlu olumsuz her türlü hareket kredi geçmişinizi oluşturur.

BANKA SİZİ BU PUAN İLE TANIYOR

Bu puanlama sisteminin esas amacı bankanın sizi tanımasını sağlamak. Siz bankaya bir kredi başvurusu yaptığınızda banka, size vereceği paranın geri dönüp dönmeyeceğinden emin olmak ister. Bunun için de sizin bankacılık işlemleri ile ilgili olan geçmişinizi inceler. Bu bağlamda kredi notu, bankaya öngörüde bulunma olanağı sağlar.

Kredi siciliniz, KKB notunu oluşturduğundan, kredi notunuz fazlasıyla düşükse başvurunuz doğrudan reddedilebilir. Banka kredi puanınızın yanı talep ettiğiniz tutar için yeterli gelirinizin olup olmadığına sigortalılık sürenize de bakabilir.

Bankaların kredi verebilmek için belirlemiş olduğu kredi notu alt limiti ise birbirinden farklı olabiliyor. Aynı kredi notu ile bir bankadan kredi alamazken, başka bir bankadan kredi alabilirsiniz. Ayrıca kredi notunuz, bankanın size uygulayacağı kredi faiz oranını da değiştirebilir. Bu noktada kredi notu yüksek olanlar avantajlı konumda.

KREDİ PUANI YÜKSELTİLEBİLİR

Kredi puanı yükseltilebilir bir değer. Sizin bankalarla olan ilişkinize göre düşebilir ya da yükselebilir. Yapılan düzenli ödemeler kredi notunuzu yükseltirken, düzensiz ödemeler kredi skorunu düşürecektir.