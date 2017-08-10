Kredi almak için uygun muyum?

Kredi almak için gereken şartlar ve kredi almak için nasıl uygun olunabileceği Hangikredi.com ekibi tarafından hazırlanan bir yazıda detaylıca anlatıldı.

Kredi Notum Kaç Olmalı?

Kredi alabilmek için en önemli kriter kredi notu. Kredi notu, kişinin finansal geçmişini içeren bir puanlama sistemi olduğu için bankalar bu notun yüksek olmasına çok önem vermekte. 0 ile 1900 arasında seyreden bu puanlama sisteminde puanınız ne kadar yüksek olursa kredi alma ihtimaliniz de o kadar yüksek oluyor. 0 ve 1900 arasında ayrıca bankaların da dikkate aldığı şöyle bir sınıflandırma vardır:

0-699 Riskli

700-1099 Orta riskli

1100-1499 Az riskli

1500-1699 İyi

1700-1900 Çok İyi

Puanınızla birlikte gelir durumunuz ve sigortalılık süreniz de ortak bir değerlendirme sürecine girmektedir.

Sigortalılık Sürem Ne Kadar Olmalı?

Sigortalılık süresi, kredi veren bankaların başvuru değerlendirme sürecinde dikkat ettiği bir diğer nokta. SGK, sizin devamlı bir işte çalıştığınızın göstergesi olduğundan bankalar tarafından aranılan bir kriter. Talep edilen sigortalılık süresi bankadan bankaya değişebilse de çoğu banka için minimum 3 aydır.

Gelirim Ne Kadar Olmalı?

Geliriniz, çekmek istediğiniz tutarla doğru orantılı. Yüksek tutarda kredi çekebilmek için gelirinizin de yüksek olması gerekiyor. Bu bazı kişilere haksızlık olarak gelse de bunun yasalarla desteklenen bir mantığı var. Yasal olarak aylık toplam taksit ödeme tutarınız, belgelenebilir gelirinizin yüzde ellisini geçemez. Yani aslında burada tüketicinin yararına bir durum var. Şuursuz bir şekilde anlık nakit akışını sağlamak için farklı bankalardan kredi alırsanız aylık ödemelerde zorlanabilir dahası geçiminizi tehlikeye atabilirsiniz.

Kredi Çekebilmek İçin Gereken Diğer Şartlar

Tüm kredi ürünleri için yaş sınırı vardır. Bankalardan kredi çekebilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız, yani reşit olmanız gerekir. Bunun yanı sıra kredi türlerine göre de çeşitli şartları sağlıyor olmanız beklenir. Bu şartlar şöyle:

Konut kredisi: Almak istediğiniz konutun satış değerinin yüzde 25’i kadar peşinatınız olmalıdır. Ayrıca seçtiğiniz konut, krediye uygun olmalıdır.

Taşıt kredisi: Almak istediğiniz aracın fatura bedeli üzerinden kredilendirme oranı uygulandığı için peşinatınız olmalıdır.