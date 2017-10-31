Kredi alırken hayat sigortası gerekli mi?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi alırken yaptırılan hayat sigortası ile ilgili detaylar anlatılıyor.

Bankalardan kredi almak istediğinizde bankanın kredi çekme koşulu olarak öne sürdüğü hayat sigortası banka için bir ödeme güvencesi olduğundan her zaman için banka tarafından talep edilir. Hayat sigortası, başınıza bir şey gelmesi durumunda kredi borcunun ödenmeye devam edeceğini garantiler. Yani banka kendini güvenceye almış olur.

Hazırlanan sigorta poliçesinde hayat sigortasının hangi durumlarda devreye gireceğinin bilgisi yer alır. Bu durumda mirasçılarınıza, bir ölüm halinde kredi borcu bırakmamak için poliçeyi detaylı olarak incelemenizde fayda var. Burada dikkat etmeniz gereken poliçede yer alan ölüm şekilleri. Sigorta şirketleri bu tip poliçelere genellikle sadece kaza sonucu ölüm şartını eklemek isteseler de eğer ölümcül sonuçlara yol açabilecek ciddi bir hastalığınız varsa sigorta şirketi ile anlaşarak hastalık sonucu ölüm şartını poliçeye ekletebilirsiniz.

Kredi hayat sigortası banka adına güvence olmasının yanı sıra yakınlarınız için de güvencedir. Kredi hayat sigortasında yer alan yaşamsal risk gerçekleştiğinde tazminat anında ödenir. Sigorta sayesinde aileniz beklenmeyen risklere karşı güvence altına alınmış olur. Bu nedenle kredi alırken hayat sigortası yaptırmanızda fayda var.

HAYAT SİGORTASI ZORUNLU MU?

Gerek bankacılık düzenlemeleri içerisinde gerekse resmi düzenlemelerde, kredilerin yanında hayat sigortası yaptırmak gibi bir yasal bir zorunluluk yok. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5. maddesine göre herhangi bir mal ya da hizmetin satın alınmasında aksine bir teamül, ticari örf ya da adet yoksa satıcı o mal ya da hizmetin satışını başka bir mal ya da hizmetin satın alınmasına bağlı kılamaz. Kredi çekerken hayat sigortası yaptırmak istemiyorsanız bankaya konuyla ilgili dilekçe verebilirsiniz. Dilekçenizin reddedilmesi durumunda Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilirsiniz.

HAYAT SİGORTASI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Eğer ki siz krediyi kullanırken sigorta sizin isteğiniz dışında yapıldıysa ve toplam tutara yansıtıldıysa bu durumda da Tüketici Hakem Heyetine bir dilekçeyle başvuruda bulunulabilir. Böyle bir durumda hayat sigortası için ödediğiniz tutarı geri alma şansınız doğabilir.

Diğer yandan her ne olursa olsun bir hayat sigortası yaptırmak, kredi alımı açısından değilse bile günümüz şartları açısından avantaj ve önem arz eden bir işlemdir. Kredi çekerken yaptıracağınız hayat sigortası size ve ailenize avantaj sağlar.