Kredi alabilmek için bu şartlar gerekli!

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi alabilmek için gereken şartların neler olduğu detayları ile anlatılıyor.

SİGORTALILIK SÜRESİ

Sigorta süresinin yetersiz olması şartını ortadan kaldırmanın birincil yolu, çalışmakta olduğunuz iş yerinde en az 6 aylık süreyi doldurmaktan geçiyor. Ancak yine de unutulmamalı ki sigortalılık süresinin ne kadar uzun olması gerektiği bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Bu açıdan kredi başvurusunu, maaş aldığınız şubeden yapmak bir çözüm önerisi olabilir.

ÖDENMEMİŞ BORCUN OLMAMASI

Başvuru sırasında devam eden bir ödeme gecikmesi varsa bu banka tarafından bir olumsuzluk olarak algılanır ve kredi başvurunuz onaylanmayabilir. Bu gecikmeyi ortadan kaldırsanız bile bankaların incelemesi bir aylık süreci kapsar. Bu yüzden ödemelerinizi geciktirmemeye dikkat edin. Kredi kartı borcu için başvurulan kredilerde, son dönem asgari ödeme tutarını ödemeye dikkat edin.

İDARİ TAKİPTE OLMAMAK

Geçmişte idari veya yasal takip altına alınan tüketicilerin, başvuru süreci içerisinde bankalarla mevduat ilişkisi oluşturarak, kredi dışı ürünlerini kullanmaları, 3 ile 6 ay arasında yapılan başvurularda onay almalarını sağlar.

KREDİ NOTUM KAÇ OLMALI?

Kredi alabilmek için en önemli şart tabii ki kredi notu. Kredi notu sizin bankalarla olan geçmişinizi gösterir. Bu nedenle kredi taksitleri ile kredi kartı ödemeleri konusunda son ödeme tarihi, asgari ödeme tutarı gibi noktalara karşı hassas davranmanız önerilir.

Kredi alabilmek için kredi notum kaç olmalı diye soruyorsanız aşağıdaki listeyi baz alabilirsiniz ancak unutmayınız ki kredi notu alt sınırı bankadan bankaya ve hatta çekmek istediğiniz tutara göre bile değişebilir: