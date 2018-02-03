Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Kraliyet onayıyla İngiltere’ye

Kraliyet onayıyla İngiltere’ye

Hürriyet Haber
03.02.2018 - 21:43 | Son Güncelleme:

GAYRİMENKUL sektöründe işletme tipi franchise sistemini uygulayan Realty Türk girişimciler için İngiltere’de yeni bir çalışma başlattı.

İngiltere’de aldıkları “kraliyet onayı” ile franchise verme yetkisine sahip gayrimenkul firması olduklarını belirten Realty Dünya Başkanı Fatih Elibol, “İngiltere ve Türkiye operasyonlarımızı aynı anda sürdürüyoruz. Girişimcilere İngiltere’de yeni bir yaşam fırsatı sunuyoruz. Ulaşmak istediğimiz franchise sayısı Türkiye’de toplam 250. İngiltere genelinde ise ilk yılın sonunda 50” dedi. Franchise yatırımcısının detaylarla vakit harcamadan direkt olarak işine yoğunlaşması için işletme tipi franchise sistemini hayata geçirdiklerini belirten Elibol, “Ofisleri kuruyoruz, avukat ve mali müşavirlik desteği veriyoruz, çağrı merkezini yönetiyoruz, ilanlarını biz yayınlıyoruz, ofis giderlerini ve basılı malzemelerini temin ediyoruz. Realty Akademi’de danışmanlarımıza kişisel ve mesleki gelişim programları veriyor, eğitim imkanları sunuyoruz” dedi.

Etiketler: Realty Türk , İngiltere , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri