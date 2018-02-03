Kraliyet onayıyla İngiltere’ye

İngiltere’de aldıkları “kraliyet onayı” ile franchise verme yetkisine sahip gayrimenkul firması olduklarını belirten Realty Dünya Başkanı Fatih Elibol, “İngiltere ve Türkiye operasyonlarımızı aynı anda sürdürüyoruz. Girişimcilere İngiltere’de yeni bir yaşam fırsatı sunuyoruz. Ulaşmak istediğimiz franchise sayısı Türkiye’de toplam 250. İngiltere genelinde ise ilk yılın sonunda 50” dedi. Franchise yatırımcısının detaylarla vakit harcamadan direkt olarak işine yoğunlaşması için işletme tipi franchise sistemini hayata geçirdiklerini belirten Elibol, “Ofisleri kuruyoruz, avukat ve mali müşavirlik desteği veriyoruz, çağrı merkezini yönetiyoruz, ilanlarını biz yayınlıyoruz, ofis giderlerini ve basılı malzemelerini temin ediyoruz. Realty Akademi’de danışmanlarımıza kişisel ve mesleki gelişim programları veriyor, eğitim imkanları sunuyoruz” dedi.