Kraliyet gelinine ırkçı sözler söylemişti... Sevgilisinden ayrıldı

Bolton, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski kız arkadaşı Marney'nin attığı mesajlar nedeniyle kendisinin istifa etmeyeceğini belirtti. Marney'in mesajlarını ilk duyduğunda dehşete düştüğünü vurgulayan ve mesajları 'savunulamaz' olarak niteleyen Bolton, "Dün gece ilişkimizin romantik unsuru son buldu. Ayrılık konuşmamız her ikimiz için de uzun ve üzücü geçti" dedi.

Sputnik'in aktardığı habere göre Bolton, mesajların parti tarafından öğrenilmesini takiben Marney'in UKIP üyeliğinin hemen askıya alındığını anımsattı.

Marney, Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle hakkında bir arkadaşına gönderdiği mesajlarda Markle'ın 'kraliyet ailesini lekeleyeceğini' ve 'kuş beyinli olduğunu' yazmış ve "(Bu kişiler) Kendilerini yavaş yavaş tepeye doğru itiyorlar. Bir bakmışız bir sonraki başbakan Müslüman, kral da siyah" ifadesini kullanmıştı. 25 yaşındaki eski model Marney, siyahların çirkin olduğunu savunmuş ve "Irkçıysam da umurumda bile değil" demişti.

​Marney, yazdıklarının ortaya çıkmasının ardından özür dilerken, UKIP'in bazı üyeleri Bolton'a genel başkanlıktan istifa etmesi ve ilişkisini bitirmesi çağrısı yapmıştı.

54 yaşındaki eski asker Bolton, partinin geçen yılın eylül ayında yapılan yıllık kongresinde oyların yüzde 29.9'unu alarak genel başkanlığa seçilmişti.

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