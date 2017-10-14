Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Kraliyet ailesine büyük şok! Kate’in dayısı eşini yumrukladı

    Kraliyet ailesine büyük şok! Kate’in dayısı eşini yumrukladı

    Hürriyet Haber
    14.10.2017 - 16:45 | Son Güncelleme:

    İngiliz basını, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in hiç de hoşuna gitmeyecek bir olayla çalkalanıyor. İddialara göre Kraliçe’nin torunu Prens William’ın eşi Kate Middleton’ın dayısı Gary Goldsmith, sokak ortasında eşini yumrukladı, dengesini kaybedip düşen kadın başını kaldırıma vurdu...

    52 yaşındaki Gary Goldsmith, Prens William ile evlendikten sonra kendisine Cambridge Düşesi Catherine adı verine Kate Middleton’ın annesinin kardeşi... Ailenin kötü çocuğu olarak daha önce de gündeme gelen 52 yaşındaki Gary Goldsmith, bu kez sokakta tartıştığı eşini yumrukladığı gerekçesiyle basında geniş yer aldı.

    İddiaya göre söz konusu olay dün sabah erken saatlerde yaşandı. Özel üyelerin kabul edildiği bir kulüpten çıkan çift arasında Goldsmith’in kokain kullanması nedeniyle tartışma çıktı. Londra’daki evlerinin önündeki kavgaya tanık olan taksi şoförü, “Olay evin kapısını açmaya çalışırken yaşandı. Adam bağırıyor, küfür ediyordu, kadın ona bir tokat attı, gözlükleri yere düştü” diye anlattı. Bunun üzerine Gary Goldsmith de kadına yumruk attı.

    Kraliyet ailesine büyük şok Kate’in dayısı eşini yumrukladı

    The Sun’a göre dengesini kaybedip düşen kadın başını kaldırıma çarptı. Çiftin Londra’daki evlerinin önünde yaşanan kavganın ardından 47 yaşındaki Julie-Ann Goldsmith hastaneye kaldırıldı.

    Olay sırasında bilincini kaybettiği belirtilen kadının durumunun iyi olduğu, hastaneden taburcu olduğu kaydedildi. Ailenin ‘kötü çocuğu’ diye anılan Gary Goldsmith, sıfırdan 30 milyon Sterlin değerine ulaşan bir işe alım ajansının sahibi...

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Kraliyet , ingiltere
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri