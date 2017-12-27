Kraliyet ailesinde neler oluyor? Kraliçenin odasında bir tek onların fotoğrafı yok

Son dönemlerde Kraliyet ailesinin gündemi hayli yoğun. Prens Harry'nin nişanıydı davetlerdi derken İngiliz medyası yine Krailyet ailesiye yatıyor, Kraliyet ailesiyle kalkıyor.

Şimdi de Kraliçe Elizabeth'in televizyonda Noel gecesi için yaptığı konuşması sırasında odasında bulunan aile fotoğrafları gündeme oturdu. Fotoğraflarda Prens Philip ile evlilik fotoğrafları, Camilla'nın 70. yaş doğumgünü sırasında Prens Charles ile birlikte çektirdiği fotoğraf torunları Prens George ve Prenses Charlotte bulunuyordu. Kraliçenin odasında yeni olarak torunu Prens Harry ve birkaç hafta önce nişanlandığı Meghan Markle yerini almıştı.

Fotoğraflar arasında tek olmayan çift ise Prens William ve Kate Middleton oldu. Kraliçenin 2015 yılında yaptığı Noel konuşmasında odasında Prens William ve Kate Middleton'ın fotoğrafı bulunuyordu. Fotoğrafın kalkmış olması İngiliz medyasında 'acaba araları kötü mü?' sorularına sebep oldu.

Pofuduk Yılbaşı Ağacı