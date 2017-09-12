Kralın ödülünü alamayacak

FETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle 27 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan ve 30 Mart 2017’de yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edilen Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada dün ilk kez hâkim karşısına çıktı.

İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Savaşır’ın, 13 Kasım’da Norveç Kralı tarafından insan hakları dalında ödül alacağı belirtilerek yurtdışına çıkış yasağının kaldırması talep edildi. Ancak mahkeme talebi reddetti.



