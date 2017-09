Kralın dönüşü

Evet, ailenizin sopalık yazarı geri döndü. Kral geri döndü.



2-2, 1-1, 2-2.

Emrah Öner bunu beğendi.

Emrah Öner, Miroslav Stoch, Volkan Demirel, Guti, ve Guti kurtaran Hakan Arıkan ile arkadaş oldu.

Emrah Öner, 10 milyon tıka ulaşınca, Türk futbolu kapanacak grubuna katıldı.

Emrah Öner, Başkanlara 5 liralık oyuncuyu 50 milyona futbolcu sat, arada komisyon ver, sonra Rıdvan & Sergen çıksın iki takım arasında kalite farkı var, bu futbol nasıl oluyor desin etkinliğine katılıyor.

Emrah Öner, Annemizin Ligi adlı albümde etiketlendi.

Emrah Öner’in Ömer Üründül ile ilişkisi var.

Emrah Öner, Aykut Kocaman’ı dürttü.

Emrah Öner, Colin Kazım’ı en sonunda başka bir şeyle dürtecek.



Emrah Öner, Lise’deki din hocası, dünyanın en asabi adamı Sakin Yavaş aracılığıyla:

“Ulan Colin Kazım, he ol, she ol, it olma!”

Emrah Öner, Baroni’yi transfer edenin Duvarına işedi, pardon bir şeyler yazdı.

Emrah Öner, Güiza’nın durumuna yorum yaptı. 70 milyon yorumun tümünü gör.

Emrah Öner @Hürriyet.

Emrah Öner, Selçuk Şahin’in penaltı vidyosunda etiketlendi.

Emrah Öner, Selçuk Şahin’in hakeme çelme vidyosunda etiketlendi.

Emrah Öner, Selçuk Şahin’in herhangi bir vidyosunda etiketlendi.

Emrah Öner, Young Boys / Genç Oğlanlar - 3 direk, 20 pozisyon, 50 şut sayfasına hayran oldu.

Emrah Öner, Fenerbahçe’yi yıllardır dürtüyordu, yine dürttü.

Emrah Öner, yazarlık camiasını pok etti.

Emrah Öner, Şampiyonlar Ligi’nde Bursaspor’u merak ediyor.

www.emrahoner.com