Kralın dönüşü

Diyorlar ki, futbolcu gece hayatı yapamaz, içki içemez, sigara içemez, karı-kız peşinde koşamaz.

Herhalde Rooney annemin içtiği çay kadar bira içmiş midir?

İçmiştir.

Cantona, Cüneyt Arkın kadar adam dövmüş müdür?

Dövmüştür.

Ronaldo grup seksten sonra maçta 3 gol atmış mıdır?

Atmıştır.

Yine diyorlar ki, Kazım gece hayatı yaptı, elini kırdı.

Fenerbahçeli Tarık da bel soğukluğu kapmıştı.

Ulan bu çocukların ne suçu var?

Ben Colin Kazım olacağım, bana 18 yaşında trilyon verecekler, bir de zenci olacağım, ben 1 ayda ebola olurum, ne elimin kırılması.

Fakat sorunu hala Kazım, Santos zannediyoruz.

Sorun Alex’in, Deivid’in, Güiza’nın ruhsuzluğu zannediyoruz. Emrah Öner yazıyor

Sorun şu, sizi oraya kim alıyor?

Size kim veriyor o paraları?

O paraları niye veriyorlar?

Veya maç sırasında eğlenmeye giden Kazım’a, maaşını almaya geldiği sırada niye vezneyi kapatıp eğlenmeye gidemiyoruz?

Doğrudur, Fenerbahçe’nin yanlış transferleri, her klübün sorunudur.

Fakat Fenerbahçe’nin bir sorunu daha vardır.

Fenerbahçe’ye 11 tane Appiah getirirsin, önce herşey çok güzeldir, 2 ay sonra bir bakarsın, hiçbiri koşmuyordur.

Fenerbahçe’nin Galatasaray’dan veya Beşiktaş’dan en büyük farkı budur.

Fenerbahçe ne kriz yönetebilir, ne ruh yaratabilir, ne disiplin sağlayabilir, ne kabuk değiştirebilir, ne de risk alabilir.

Ben 30 yıldır sadece bir kere Zico’nun Gaziantep maçına yedeklerle çıktığını gördüm.

Yani 30x50 maçta sadece 1 risk.

Fakat malesef Fenerbahçeli futbolcular uyuyan devi uyandırdı.

Çünkü Aziz Yıldırım sahalara, soyunma odasına, mikrofonlara geri döndü.

O kadar ağır yazdık, o kadar söyledik, o kadar kızdık, demek ki siz bizden anlamıyorsunuz.

Demek ki siz, Aziz Yıldırım’dan anlıyorsunuz.

O zaman yapacak birşey yok.

Verin kıçtan Azizsilini çocuklara.

Fakat şunu bilin, Fenerbahçe’nin bittiği an, ne Beşiktaş maçıdır, ne bilmem ne maçıdır.

Fenerbahçe’nin bittiği an, Alex’e padişah kavuğu giydirdiğin andır.