Kraliçeye özel gelinlik

11 Aralık’ta Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek Best Model of the World’de Türkiye’yi temsil edecek olan Aslıhan Karalar’ın o gece yapacağı sürprizi de Alisse NuerA’nın Yönetim Kurulu Üyesi Alper Aslanoğlu açıkladı. Best Model of Turkey 2017’nin jürisinde de yer alan Aslanoğlu, yarışmada Karalar’ın gelinlikle jüri karşısına çıkacağını söyledi. 18 yaşındaki kraliçenin giyeceği gelinlik, özel olarak elde dikilecek.