Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Kraliçeye komşu çöplük

Kraliçeye komşu çöplük

Merve ERDİL/KOPENHAG
05.10.2017 - 21:51 | Son Güncelleme:

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da kraliçenin sarayının karşısına kurulan fütüristik tesis ile bir yandan çöpler yakılarak ısı ve elektrik elde edilecek, diğer yandan çatısındaki kayak pistlerinde insanlar kayak yapacak…

DANİMARKA’nın başkenti Kopenhag’da Kraliçe 2. Margrethe’ın sarayına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta şehrin en büyük ve yüksek binası yükseliyor. Bu fütüristik mimariye sahip yapı, ilk bakışta bir plaza hatta yanı başındaki devasa baca ile bir fabrika fikrini verse de aslında, burası bir atıktan enerji elde etme tesisi. Bölgesel ısıtma, çevreci atık yakma ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin yenilikçi mimariyle buluştuğu Copenhill isimli tesis, adeta Danimarka’nın bu alanlarda geldiği noktanın sembolü gibi. Öyle ki, tesis sadece çevresel performans için yeni standartlar belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda endüstriyel tesisleri ve onlara yakın yaşayan insanlarla arasındaki ilişkiyi de yeniden tanımlıyor. Tesisin çatısı Danimarkalılar için kayak merkezi. Yani Copenhill’de, bir yandan katı atık bertaraf edilerek ısı ve enerji ihtiyacı karşılanacak, diğer yandan tesisin çatısında inşa edilen kayak pistinde Kopenhaglılar şehir hayatına mola verip kayak yapabilecek.

FİKİR ORTAYA NASIL ÇIKTI

Bu fikrin nasıl ortaya çıktığını B&W Volund şirketi yöneticilerinden Peter Laursen anlatıyor. Copenhill’in dünyadaki en çevreye duyarlı ve temiz tesis olma iddiasında olduğunu dile getiren Laursen, tesisin “dağlar kadar” çöpü ısı ve enerjiye çevireceği fikrinden yola çıkarak, üzerine kurulacak kayak pistleri ile gerçek bir dağ havası yaratılmak istendiğini söylüyor. Konsepti yaratan kişi ise toplum odaklı projeleriyle ünlü mimar Bjarke Ingels. Yapının üst kısmını oluşturan yaklaşık 1.6 kilometrelik alan kayak pisti olarak tasarlanmış. Yapının en yüksek noktası 85 metre.  Neredeyse doğal hiçbir yükseltinin bulunmadığı Danimarka için bu kayak tesisi de bir ilk olacak. Üstelik bu pistin zeminin soğutulması tesisten elde edilen atık ısı sayesinde sağlanacak. Tesisin görünüşü kadar etkileyici başka özellikleri de var. 500 milyon Euro’ya mal olan Copenhill, önümüzdeki yılın başında faaliyete geçecek. Tesiste yıllık 400 bin ton katı atığın yakılarak bertaraf edilmesi; bu yakma işleminden elde edilen enerji ile 160 bin hanenin ısıtılması, yine en az 60 bin hanenin de elektrik ihtiyacı karşılanması hedefleniyor. Ayrıca baca gazının yoğunlaştırılmasıyla birlikte 100 milyon litre suyun geri kazanımı yapılıyor. Tesis bütün bunları yüzde 99 enerji verimliği ile yapacak. Bu çöpün bertaraf edilmesinde gelinen son noktayı ortaya koyuyor.

Kraliçeye komşu çöplük

VERİMLİLİKTE SON NOKTA

Danimarka dünyada daha çok rüzgar enerjisindeki konumuyla öne çıksa da, atık yakma ve bu yakma işleminden ısı ve enerji elde etme alanında da Danimarkalı şirketler oldukça iddialı. Evsel ya da sanayi atıklarının bertarafı Danimarka gibi düz ve çöp depolamaya uygun arazisi bulunmayan bir ülke için oldukça eski bir sorun. Zira ülkede ilk çöp yakma tesisi 1903’te kurulmuş. Danimarka genelinde belediyelerin ya da belediyelerin de dâhil olduğu kooperatiflerin sahip olduğu toplam 29 çöp yakma tesisi bulunuyor. Bu tesisler yüzde 90-95 enerji verimliliğiyle çalışıyor. Bu tesislerde üretilen enerjinin Danimarka genelindeki bölgesel ısıtmaya sağladıkları katkı yüzde 20 seviyesinde. Toplam elektrik arzında ise yüzde 5.

Kraliçeye komşu çöplük

BELEDİYE BAŞKANLARI YERİNDE İNCELEDİ

DANİMARKA’NIN atıktan enerji üretimi ve bölgesel ısıtma ile ilgili yolculuğunu Danimarka Konsolosluğu ile Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi’nin (DEİK) davetlisi olarak katıldığımız teknik gezide birinci ağızlardan dinledik. Türkiye’den bazı belediye başkanları da şehirlerinde bölgesel ısıtma ve atıktan enerji üretimi sistemleri kurulabilir mi diye inceledi. Çöplerin bertaraf edilmesi her şehir için sorun. 2016’da küresel ölçekte yıllık 2 milyar ton olan katı atık miktarının 2050’de iki katından fazla olması bekleniyor. Türkiye’de de yıllık evsel kaynaklı çöp miktarı 35 milyon ton. DEİK Türkiye-Danimarka İş Konseyi Başkanı Alper Önoğlu, “Bölgesel ısıtma ve atık bertaraf etme teknolojileri açısından doğru adres Danimarka” diyor ve devam ediyor: “Bölgesel ısıtma için yapılan altyapının maliyeti Danimarka’da Türkiye’ye göre 4 kat daha pahalı. Ama bu sistemleri kurmuşlar. Ciddi bir verimlilik ve istihdam sağlıyorlar.”

Etiketler: Sürdürülebilir Ekonomi , gazetehaberleri , Danimarka
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri