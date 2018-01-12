Kraliçe Elizabeth'in tacının taşları Nazilerden nasıl saklandı?

BBC için hazırlanan belgesele göre Kraliçe 2’nci Elizabeth’in babası Kral 6’ncı George, değerli taşların Nazilerin eline geçmemesi için bir plan yapmış. Kraliyet uzmanı Alastair Bruce, “İşin ilginci Kraliçe de bu konudan haberdar değilmiş” yorumunda bulundu. Taşların nerede saklandığı ise Kraliyet kütüphanecisi Owen Morshead ile Kral 6’ncı George’un annesi Kraliye Mary arasında yapılan yazışmalar sayesinde anlaşılmış.

TENEKE KUTUYA KOYMUŞLAR

Buna göre Windsor Şatosu’nun altındaki bir kireç tabakasının içine iki bölmeli bir hücre kazılmış ve çelik kapı takılmış. Taçlarda kullanılan değerli taşlar da bir teneke kutunun içindeki bu gizli bölmede saklanmış. Buraya açılan gizli kapı hala mevcudiyetini koruyormuş.

Alastair Bruce, televizyon için yapılan çekimde Kraliçe Elizabeth ile kraliyet taçlarını da konuştu. Kraliçe Elizabeth özellikle parlamentonun açılışında giydiği 1.28 kg ağırlığındaki yakut taşlı tacın çok kullanışsız olduğunu söylüyor.



Kraliçe II. Elizabeth'in tacıyla birlikte 1967'den bir fotoğrafı.

'DÜŞMESİN DİYE KAFANIZI DİK TUTMANIZ LAZIM'

Kraliçe, “Neyse ki, babamın başı ve benim başımın biçimi aynı. Başınıza taktığınızda kendiliğinden oturuyor. Ancak başınızı dik tutmanız gerekiyor. Konuşmayı okumak için aşağıya bakamıyorsunuz, metni yukarıda tutmanız gerekiyor. Çünkü bunu yapmazsanız boynunuz kırılabilir ya da (taç) düşebilir. Taç takmanın dezavantajları bulunuyor, ama öte yandan önemli şeyler” dedi.

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