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    Kraliçe’nin gelinini üzen ‘ırkçı’ broş

    Hürriyet Haber
    24.12.2017 - 00:16 | Son Güncelleme:

    İNGİLİZ tahtının beş numaralı varisi olan Prens Harry ile nişanlanan Amerikalı oyuncu Meghan Markle ilk kez Kraliçe Elizabeth’in Noel yemeğine katıldı. İngiliz basını, Kent Prensesi Michael’in söz konusu yemekte taktığı ‘zenci’ bir figürün yer aldığı broşun melez olan Meghan Markle’yi rencide edici ve ‘ırkçı’ olduğunu yazdı.

    Broşun tepki çekmesi üzerine Kent Prensesi ‘Blackamoor’ diye anılan bu broşun bir hediye olduğunu, daha önce de defalarca taktığını belirterek üzgün olduğunu belirtti. 18’inci yüzyıldan sonra ortaya çıkan zenci figürlerin kullanıldığı ‘Blackamoor’ mücevher ve heykelleri giderek ırkçı olarak kabul edildiğinden sanat galerileri ve otellerden de kaldırılıyor.

    Prenses Michael daha önce de ırkçı tartışmaların içinde yer almıştı. 2004 yılında bir yemek sırasında yan masadakilere gürültü yaptıkları gerekçesiyle “Kolonilerinize geri dönün” dediği iddia edilmişti. 2014 yılında ise Prenses, Alman babasının geçmişte bir Nazi subayı olmasının ortaya çıkmasından şoke olduğunu belirtmişti.  

    Etiketler: Prens Harry , Meghan Markle , gazetehaberleri
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