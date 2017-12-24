Kraliçe’nin gelinini üzen ‘ırkçı’ broş

Broşun tepki çekmesi üzerine Kent Prensesi ‘Blackamoor’ diye anılan bu broşun bir hediye olduğunu, daha önce de defalarca taktığını belirterek üzgün olduğunu belirtti. 18’inci yüzyıldan sonra ortaya çıkan zenci figürlerin kullanıldığı ‘Blackamoor’ mücevher ve heykelleri giderek ırkçı olarak kabul edildiğinden sanat galerileri ve otellerden de kaldırılıyor.

Prenses Michael daha önce de ırkçı tartışmaların içinde yer almıştı. 2004 yılında bir yemek sırasında yan masadakilere gürültü yaptıkları gerekçesiyle “Kolonilerinize geri dönün” dediği iddia edilmişti. 2014 yılında ise Prenses, Alman babasının geçmişte bir Nazi subayı olmasının ortaya çıkmasından şoke olduğunu belirtmişti.