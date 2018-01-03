Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Tüm dünya onun peşinde koşuyor bakın o ne yapıyor…

Tüm dünya onun peşinde koşuyor bakın o ne yapıyor…

Emre ÖZPEYNİRCİ
03.01.2018 - 11:54 | Son Güncelleme:

ÜRDÜN Kralı II. Abdullah’ın eşi Kraliçe Rania el Abdullah, güzelliği, sempatik ve mütevazı tavırlarıyla sosyal medyanın fenomenlerinden biri durumunda.

Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
  • Tüm dünya onun peşinde koşuyor bakın o ne yapıyor…
  • Tüm dünya onun peşinde koşuyor bakın o ne yapıyor…
  • Tüm dünya onun peşinde koşuyor bakın o ne yapıyor…
  • Tüm dünya onun peşinde koşuyor bakın o ne yapıyor…

Facebook’ta 15 milyon, Twitter’da 10 milyon, Instagram’da ise 4 milyonun üzerinde takipçisi olan Kraliçe Rania, sadece eşini değil dünya liderlerini de geride bırakmış durumda.

Tüm dünya onun peşinde koşuyor bakın o ne yapıyor…Takipçi sayısı açısından bakıldığında bu rakam yaklaşık Ürdün’ün nüfusunu da geçiyor. Kraliçe, Arap Müslüman kadınlarının Batılı imajını temsil ettiği için Batı medyasının da büyük ilgisini çekiyor.

Kraliçe Rania’nın son dönemde paylaştığı fotoğraflarda ise dikkat çeken kullandığı otomobiller oldu. Son dönemde sadece elektrikli araç kullanan Kraliçe, yurtdışı seyahatlerinde bile bu tercihinden vazgeçmiyor.

Kraliçe Rania’nın elektrikli otomobil tercihi ise Tesla’nın crossover modeli X.  Garajında beyaz ve siyah Tesla X’leri bulunan Kraliçe çoğu zaman elektrikli otomobilini kendi kulanıyor.  Kraliçenin Los Angeles seyahatinde bile aynı aracı tercih ettiği videolara yansıyor.

Tüm dünya onun peşinde koşuyor bakın o ne yapıyor…

KRALIN TALİMATI

Diğer taraftan Ortadoğu ülkesine rağmen petrol ve doğalgaz kaynakları olmayan Ürdün, ekonomide tasarruf ve çevre için son dönemde elektrikli otomobil tercih ediyor. Kral Abdullah’ın direktifleriyle bugün Ürdün hükümeti Başbakan’dan bakanlara kadar makam aracı olarak Tesla S modelini tercih ediyor.

Zaten bu yüzden 2016 yılında Tesla, Ürdün’e girerek ilk showroom’unu açtı.

Petrol ve gazı ithal ettiği için Ürdün hükümeti elektrikil otomobil kullanımını teşvik ediyor. Bu doğrultuda Kraliçe Rania’da sürekli elektrikli Tesla aracıyla fotoğraflar veriyor.

Kraliçe Rania kimdir?

Tüm dünya onun peşinde koşuyor bakın o ne yapıyor…

 Filistinli bir ailenin çocuğu olan Rania El Yasin, Kuveyt’in Jahra bölgesindeki New English School’ da eğitim gördü.

Birinci Körfez Savaşı’nda, doktor babası Faysal Sıtkı El-Yasin ve ev kadını annesi İlham Yasin’le ülkeyi terk etmek zorunda kalan Rania, Kahire Amerikan Üniversite’nin İşletme bölümünden mezun oldu.

  Sonrasında Citibank’ ta çalıştı, daha sonra da  Amman’da Apple şirketinde çalışan Rania, 1993 yılında Ürdün Kralı Hüseyin’in oğlu Prens Abdullah  ile tanışınca hayatı değişti.

 Rania, 1993 yılında, Ürdün Prensi II. Abdullah ile evlendi, önce prenses ünvanını aldı; eşinin tahta oturmasından sonra da Ürdün tahtının kraliçesi oldu. Kral Hüseyin’in eşi Kraliçe Nur’un yerini aldı.

47 yaşındaki Rania El Abdullah, Hüseyin (23), Haşim (21), İman(18) ve Selma (15)adında 4 çocuk annesi ve eşi Kral Abdullahla mutluluğunun sırrını dile getirirken, “Biz eşimle çok iyi bir takımız” diyerek birbirlerini tamamladıklarını söylüyor.

Tüm dünya onun peşinde koşuyor bakın o ne yapıyor…

  Kraliçe Rania, Avrupa saraylarında kabul gören, batılı moda tasarımcıların gözdesi olan, doğulu güzelliğin temsilcisi bir kraliçe; ama aynı zamanda,  eğitim sağlık ve kadın hakları savunucusu olarak sosyal girişimleriyle de dikkat çekiyor.

Rania, sosyal girişimleri  nedeniyle 2015’te Angela Merkel’ın elinden Walther-Rathenau Ödülü’nü aldı.

Etiketler: II.Abdullah
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri