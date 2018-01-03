Tüm dünya onun peşinde koşuyor bakın o ne yapıyor…

Facebook’ta 15 milyon, Twitter’da 10 milyon, Instagram’da ise 4 milyonun üzerinde takipçisi olan Kraliçe Rania, sadece eşini değil dünya liderlerini de geride bırakmış durumda.

Takipçi sayısı açısından bakıldığında bu rakam yaklaşık Ürdün’ün nüfusunu da geçiyor. Kraliçe, Arap Müslüman kadınlarının Batılı imajını temsil ettiği için Batı medyasının da büyük ilgisini çekiyor.

Kraliçe Rania’nın son dönemde paylaştığı fotoğraflarda ise dikkat çeken kullandığı otomobiller oldu. Son dönemde sadece elektrikli araç kullanan Kraliçe, yurtdışı seyahatlerinde bile bu tercihinden vazgeçmiyor.

Kraliçe Rania’nın elektrikli otomobil tercihi ise Tesla’nın crossover modeli X. Garajında beyaz ve siyah Tesla X’leri bulunan Kraliçe çoğu zaman elektrikli otomobilini kendi kulanıyor. Kraliçenin Los Angeles seyahatinde bile aynı aracı tercih ettiği videolara yansıyor.

KRALIN TALİMATI

Diğer taraftan Ortadoğu ülkesine rağmen petrol ve doğalgaz kaynakları olmayan Ürdün, ekonomide tasarruf ve çevre için son dönemde elektrikli otomobil tercih ediyor. Kral Abdullah’ın direktifleriyle bugün Ürdün hükümeti Başbakan’dan bakanlara kadar makam aracı olarak Tesla S modelini tercih ediyor.

Zaten bu yüzden 2016 yılında Tesla, Ürdün’e girerek ilk showroom’unu açtı.

Petrol ve gazı ithal ettiği için Ürdün hükümeti elektrikil otomobil kullanımını teşvik ediyor. Bu doğrultuda Kraliçe Rania’da sürekli elektrikli Tesla aracıyla fotoğraflar veriyor.

Kraliçe Rania kimdir?

Filistinli bir ailenin çocuğu olan Rania El Yasin, Kuveyt’in Jahra bölgesindeki New English School’ da eğitim gördü.

Birinci Körfez Savaşı’nda, doktor babası Faysal Sıtkı El-Yasin ve ev kadını annesi İlham Yasin’le ülkeyi terk etmek zorunda kalan Rania, Kahire Amerikan Üniversite’nin İşletme bölümünden mezun oldu.

Sonrasında Citibank’ ta çalıştı, daha sonra da Amman’da Apple şirketinde çalışan Rania, 1993 yılında Ürdün Kralı Hüseyin’in oğlu Prens Abdullah ile tanışınca hayatı değişti.

Rania, 1993 yılında, Ürdün Prensi II. Abdullah ile evlendi, önce prenses ünvanını aldı; eşinin tahta oturmasından sonra da Ürdün tahtının kraliçesi oldu. Kral Hüseyin’in eşi Kraliçe Nur’un yerini aldı.

47 yaşındaki Rania El Abdullah, Hüseyin (23), Haşim (21), İman(18) ve Selma (15)adında 4 çocuk annesi ve eşi Kral Abdullahla mutluluğunun sırrını dile getirirken, “Biz eşimle çok iyi bir takımız” diyerek birbirlerini tamamladıklarını söylüyor.

Kraliçe Rania, Avrupa saraylarında kabul gören, batılı moda tasarımcıların gözdesi olan, doğulu güzelliğin temsilcisi bir kraliçe; ama aynı zamanda, eğitim sağlık ve kadın hakları savunucusu olarak sosyal girişimleriyle de dikkat çekiyor.

Rania, sosyal girişimleri nedeniyle 2015’te Angela Merkel’ın elinden Walther-Rathenau Ödülü’nü aldı.