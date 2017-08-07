Kraliçe’nin cevabı travmaya yol açmış

İNGİLTERE’deki Channel 4 televizyonu, Diana’nın özel açıklamalarının yer aldığı, ‘Kendi sözleriyle Diana’ adlı belgeseli izleyicileriyle buluşturdu. Belgeselde, Prens Charles’tan boşandıktan bir yıl sonra 1997’de Paris’te sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Diana’nın evlilik hayatına ilişkin açıklamaları yer alıyor.

Görüntülerde, eşi Charles tarafından aldatıldığını ve bir gün ağlayarak Kraliçe 2. Elizabeth’e gittiğini anlatan Diana, Kraliçe’nin kendisine, “Ne yapman gerektiğini bilmiyorum. Charles, ümitsiz bir vaka” dediğini aktarıyor ve bu cevabın kendisinde travmaya neden olduğunu söylüyor.

YASAK AŞKI İTİRAF ETMİŞ

Diana, nişanlılık dönemlerinde bir gazetecinin, “Aşık mısınız?” sorusunu kendisinin, “Evet, aşığız” diyerek yanıtladığını ancak Charles’ın ise “Aşık olmak her ne demekse” cevabı verdiğini belirtiyor ve bu yanıtın kendisinde travma etkisi oluşturduğunu dile getiriyor.

Bir başka bölümde de Diana, koruma polisiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf ediyor. Diana, bu ilişkinin kraliyet ailesinde kıskançlıkla karşılandığını ve polisin görevinden uzaklaştırıldıktan sonra kazada öldüğünü, böylece ‘sahip olduğu en iyi arkadaşı kaybettiğini’ anlatıyor.

Diana’nın adını vermeden söz ettiği koruma polisi Barry Mannakee, 1986 yılında kraliyet hizmetindeki görevinden alındıktan 8 ay sonra 15 Mayıs 1987’de motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.

Hem Prenses Diana’nın hem de Mannakee’nin ölümü üzerindeki şüpheler, bugün de pek çok ‘komplo teorisi’ne konu olmayı sürdürüyor.

31 AĞUSTOS’A KADAR DEVAM EDECEK

Kraliyet ailesi ile Diana’nın yakın çevresinin itirazlarına karşın ekrana getirilen görüntüler, Diana’nın ölüm günü olan 31 Ağustos’a kadar her hafta yayımlanmaya devam edecek.

Görüntülerin, Diana’nın aldığı konuşma dersleri sırasında izni dahilinde çekildiği belirtiliyor. Toplamda 50 saati bulan ve 12 kasede sığan görüntülerin 7 kasetlik bölümü, 2001’de Diana’nın kahyası Paul Burnell’in evine yapılan polis baskınında ele geçirilmişti.

Diana’nın konuşma eğitmeni ve görüntüleri çeken kişi olan Peter Settelen, kasetleri geri almak için dava açmış, alınca da ABD televizyon kanalı NBC’ye satmıştı.

Görüntülerin bir kısmı, 2004 yılında bu kanal tarafından yayımlanmıştı.