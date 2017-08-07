MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Kraliçe’nin cevabı travmaya yol açmış

    Kraliçe’nin cevabı travmaya yol açmış

    AA
    07 Ağustos 2017 - 09:50Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 09:50

    İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles’ın eski eşi Prenses Diana’nın, 1992-1993 yıllarında kaydedilen özel açıklamaları, Channel 4 televizyonunda yayımlandı.

    İNGİLTERE’deki Channel 4 televizyonu, Diana’nın özel açıklamalarının yer aldığı, ‘Kendi sözleriyle Diana’ adlı belgeseli izleyicileriyle buluşturdu. Belgeselde, Prens Charles’tan boşandıktan bir yıl sonra 1997’de Paris’te sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Diana’nın evlilik hayatına ilişkin açıklamaları yer alıyor.
    Görüntülerde, eşi Charles tarafından aldatıldığını ve bir gün ağlayarak Kraliçe 2. Elizabeth’e gittiğini anlatan Diana, Kraliçe’nin kendisine, “Ne yapman gerektiğini bilmiyorum. Charles, ümitsiz bir vaka” dediğini aktarıyor ve bu cevabın kendisinde travmaya neden olduğunu söylüyor.

    YASAK AŞKI İTİRAF ETMİŞ
    Diana, nişanlılık dönemlerinde bir gazetecinin, “Aşık mısınız?” sorusunu kendisinin, “Evet, aşığız” diyerek yanıtladığını ancak Charles’ın ise “Aşık olmak her ne demekse” cevabı verdiğini belirtiyor ve bu yanıtın kendisinde travma etkisi oluşturduğunu dile getiriyor.
    Bir başka bölümde de Diana, koruma polisiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf ediyor. Diana, bu ilişkinin kraliyet ailesinde kıskançlıkla karşılandığını ve polisin görevinden uzaklaştırıldıktan sonra kazada öldüğünü, böylece ‘sahip olduğu en iyi arkadaşı kaybettiğini’ anlatıyor.
    Diana’nın adını vermeden söz ettiği koruma polisi Barry Mannakee, 1986 yılında kraliyet hizmetindeki görevinden alındıktan 8 ay sonra 15 Mayıs 1987’de motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.
    Hem Prenses Diana’nın hem de Mannakee’nin ölümü üzerindeki şüpheler, bugün de pek çok ‘komplo teorisi’ne konu olmayı sürdürüyor.

    31 AĞUSTOS’A KADAR DEVAM EDECEK
    Kraliyet ailesi ile Diana’nın yakın çevresinin itirazlarına karşın ekrana getirilen görüntüler, Diana’nın ölüm günü olan 31 Ağustos’a kadar her hafta yayımlanmaya devam edecek.
    Görüntülerin, Diana’nın aldığı konuşma dersleri sırasında izni dahilinde çekildiği belirtiliyor. Toplamda 50 saati bulan ve 12 kasede sığan görüntülerin 7 kasetlik bölümü, 2001’de Diana’nın kahyası Paul Burnell’in evine yapılan polis baskınında ele geçirilmişti.
    Diana’nın konuşma eğitmeni ve görüntüleri çeken kişi olan Peter Settelen, kasetleri geri almak için dava açmış, alınca da ABD televizyon kanalı NBC’ye satmıştı.
    Görüntülerin bir kısmı, 2004 yılında bu kanal tarafından yayımlanmıştı.

    Etiketler: ingiltere , prens charles , prenses diana
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri