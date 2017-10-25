Kraliçe II. Elizabeth’in McDonald’s’ı var

4.8 milyon okuyucusu olan Amerikan Travel + Leisure dergisinin araştırmasına göre İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 500 milyon dolar değerinde bir servete sahip. Kraliçe’nin servetinin bir kısmını 14 milyon dolar değerindeki Monet resimleri, 95 milyon dolar değerindeki pul koleksiyonu ve 2.5 milyon dolar değerindeki şarap koleksiyonu oluşturuyor.

MALİKANE VE ŞATOLARI VAR

Kraliçe aynı zamanda İngiltere’nin farklı bölgelerindeki bazı malikane ve şatoların da varisi. Bunlar arasında 65 milyon dolar değerindeki Sandringham House, 140 milyon dolar değerindeki Balmoral Şatosu, yaklaşık 186 kilometrekarelik The Duchy of Lancaster arsası da var.





İngiliz Kraliyet Ailesi’nin sahip olduğu 15 milyar dolar değerindeki arsalar ise İngiltere devleti tarafından yönetiliyor. Ancak arsalardan gelen tüm kazancın yüzde 15’i kraliçeye gidiyor. Kraliçe, 2016’da bu gelirlerden 61 milyon dolar kazandı.

BARNSBURY’DE MCDONALD’S RESTORANI

Amerikan finans gazetesi Business Insider ise bu gösterişli mülklerin yanı sıra, Kraliçe’nin Londra’nın yaklaşık 130 km. uzağındaki Barnbury şehrinin Banbury Gateway Shopping Park alışveriş merkezinde bir de McDonald’s restoranı bulunuyor. The Independent gazetesi de, restoranın yalnızca Kraliçe’nin değil tüm kraliyete ait olduğunu belirtiyor ve bütün gelirin devlet hazinesine gittiğini öne sürüyor.