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    Kraliçe beni kral yapmadı vasiyetimdir; Birlikte gömmeyin

    DIŞ HABERLER
    04 Ağustos 2017 - 23:41Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 23:41

    DANİMARKA Kraliçesi Margrethe’ın (77) eşi Prens Henrik (83) kendisine ‘Kral’ unvanı verilmediği için eşi ile aynı yere defnedilmeyi reddetti.

    Sarayın iletişim direktörü Lene Balleby, “İstediği rolü ve konumu alamayan Prens için, eşit muamele görmediği eşinin yanına defnedilmeme kararı doğal bir netice” dedi. Balleby, Kraliçe Margrethe’in eşinin kararını kabul ettiğini de ekledi. 1967 yılında Kraliçe Margrethe ile hayatını birleştiren 83 yaşındaki Henrik, evliliğin ardından ‘Prens’ unvanı almıştı. Ancak aradan geçen yıllarda, Henrik defalarca ‘Kral’ olmak istediğini söylese de isteği gerçekleşmemişti. 1559 yılından bu yana Danimarka kraliyet ailesi Roskilde Katedrali’nde defnediliyor. Hatta Kraliçe ve eşi için çoktan bir lahit yapıldığı belirtiliyor.

    Etiketler: Danimarka Kraliçesi II. Margrethe , Lene Balleby , gazetehaberleri
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