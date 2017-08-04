Kraliçe beni kral yapmadı vasiyetimdir; Birlikte gömmeyin

Sarayın iletişim direktörü Lene Balleby, “İstediği rolü ve konumu alamayan Prens için, eşit muamele görmediği eşinin yanına defnedilmeme kararı doğal bir netice” dedi. Balleby, Kraliçe Margrethe’in eşinin kararını kabul ettiğini de ekledi. 1967 yılında Kraliçe Margrethe ile hayatını birleştiren 83 yaşındaki Henrik, evliliğin ardından ‘Prens’ unvanı almıştı. Ancak aradan geçen yıllarda, Henrik defalarca ‘Kral’ olmak istediğini söylese de isteği gerçekleşmemişti. 1559 yılından bu yana Danimarka kraliyet ailesi Roskilde Katedrali’nde defnediliyor. Hatta Kraliçe ve eşi için çoktan bir lahit yapıldığı belirtiliyor.