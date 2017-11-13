‘Kral tahtta kalacak’

Amerikan Bloomberg’in haberine göre Suudi yetkili, “Kralın tahtı bırakma ihtimali yok” açıklamasını yaptı. Adı verilmeyen yetkili, Suudi kralların en ağır sağlık koşullarında bile tahttan vazgeçmediğinin altını çizdi. Kral Selman’ın akli ve fiziki durumunun ‘kusursuz’ olduğunu ifade eden yetkili, kralın tahttan feragat etmesinin akıllara bile gelemeyeceğini, bunu gündeme getirenlerin “Suudi Arabistan’daki kraliyet geleneklerini anlamadığını” söyledi.

BAHA HARİRİ İDDİASI

Bu arada, İngiliz haber ajansı Reuters’in dayandığı Lübnanlı kaynaklara göre Riyad yönetimi, Lübnan’da başbakanlığa Saad Hariri’nin kardeşi Baha’yı getirmek istiyor. Baha Hariri’nin Suudi Arabistan’da olduğu düşünülüyor. Habere göre Hariri ailesinin üyelerinin, Suudi Arabistan’a gelip Baha’ya bağlılıklarını bildirmesi istendi ancak aile üyeleri bunu reddetti.