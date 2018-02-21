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    Polis sevgililerin izini buldu... 'Kral Enişte' gözaltında

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    21.02.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:

    Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece’de uyuşturucu satan 'Kral Enişte' lakaplı M.U. ve 3’ü kadın 22 kişilik çetesi jandarmanın operasyonuyla çökertildi.

    Polis sevgililerin izini buldu... Kral Enişte gözaltındaSİLİVRİ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuk yaştaki kişilere uyuşturucu satan bir çeteyle ilgili aldıkları ihbarı değerlendirerek torbacılara ulaştı. Çetenin tamamına operasyon düzenleneceği için torbacılar takibe alındı. İki ay süren fiziki takip ve istihbarat çalışmaları sonunda torbacıların Silivri’de yaşayan K.P. ve sevgilisi D.Y.’ye bağlı oldukları belirlendi.

    K.P. ve D.Y. ise uyuşturucuyu 'Kral Enişte' lakaplı M.U.’dan temin ediyordu. Çete Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece’de uyuşturucu satışı yapıyordu. Kendilerini açtıkları nalbur, kafe, çay ocağı gibi işyerlerinde kamufle etmişlerdi.

    Jandarma ekipleri geçtiğimiz günlerde çeteye eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Baskında yüklü miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddeleri tartmak için hassas teraziler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3’ü kadın 23 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Polis sevgililerin izini buldu... Kral Enişte gözaltında

    Etiketler: uyuşturucu , uyuşturucu operasyonu , Silivri , Esenyurt , Beylikdüzü , Avcılar , Büyükçekmece , son dakika
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