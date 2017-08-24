KPSS yerleştirme başvuruları başladı... KPSS 2009/6 tercih yerleştirme

KPSS-2009/6 Tercih Mahkeme Kararı İle Yerleştirme başvuruları için süreç başladı. . ÖSYM tercih kılavuzunu yayımladı. KPSS tercih işlemleri 5 Eylül tarihine kadar yapılabilecek.

18-25 Kasım 2009 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden tercih işlemleri gerçekleştirilen KPSS-2009/6 için yayımlanan Tercih Kılavuzundaki Tablo-3’de (Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar) yer alan ve aşağıda belirtilen “Gümrük Müsteşarlığı Muayene Memuru” kadrolarına yapılan yerleştirme işlemi için Danıştay 12. Daire Başkanlığının 30/03/2017 tarih ve 2016/1503E. Ve 2017/1048K. sayılı kararının uygulanmasını teminen karar gereği ilgili adaylardan tekrar tercih alınmasına karar verilmiştir.

Duyuru ekinde yer alan, tercih edilebilecek kadroları; ‘4799-Gıda Mühendisliği Lisans Bölümünden Mezun Olmak’ niteliğine sahip adaylar tercih edebilecektir. Söz konusu programların ilk yerleştirme işlemi sonucu oluşan taban puanları, bu yerleştirme işlemleri için baraj puan olarak belirlenmiştir. Tercihte bulunan adaylar KPSSP3 puanlarına göre sıralanacak olup, en yüksek puanlı adaydan başlanarak ilgili programın kontenjan sayısı kadar aday, tercih ettiği programın baraj puanının üzerinde olmak şartıyla yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.

Adaylar KPSS-2009/6 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler. Tercih işlemlerinde 2009/6 Tercih Kılavuzunda yer alan temel ilke ve kurallar geçerlidir. Tercih işlemleri; 24 Ağustos 2017 tarihinde saat 15:00’de başlayacak ve 5 Eylül 2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar tercih işlemlerini kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.