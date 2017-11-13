KPSS tercih işlemi başlıyor! İşte, 2017/2 KPSS tercih robotu

KPSS tercih kılavuzu, kamu dairelerinde memur olarak istihdam edilmek isteyen vatandaşlar tarafından kullanılacak. 2017/2 tercih kılavuzu ve tercih robotu aracılığıyla tercih edecekleri pozisyonları değerlendirecek olan memur adayları, KPSS tercih kılavuzu bilgisini kullanacak. İşte, tercih robotu ve kılavuz hakkında bazı bilgiler

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS 2017/2 tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından 14 Kasım tarihinde kullanıma açılacak. Kılavuzun erişime açılmasıyla birlikte 2 bin 38 kişilik kadro için tercihler gerçekleşecek. Kılavuz yayına çıkar çıkmaz bu sayfa içerisinden ulaşabilirsiniz.

KPSS 2017/2 TERCİH ROBOTU NEDİR?

2017/2 yerleştirmeleri kapsamında atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki link üzerinden erişilebilecek.

KPSS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

EN FAZLA KADRO ÖN LİSANS ALANINA AYRILDI

Talep edilen toplam kadro ve pozisyonların 208'i ortaöğretim, 918'i önlisans ve 912'si ise lisans düzeyinde olacak.

Bu kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı, "190 sayılı KHK'ya tabi kurumlar (üniversiteler hariç) 718, üniversiteler 164, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) bin 140, diğer (Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Darülaceze Başkanlığı) 16" olarak belirlendi.

Talep edilen toplam kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımı ise "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 426, Teknik Hizmetler Sınıfı 297, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 127, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 41, Yardımcı Hizmetler Sınıfı 7" şeklinde açıklandı.

KİT pozisyonlarına ise öğrenim durumlarına göre ortaöğretim 134, önlisans 504 ve lisans düzeyinde 502 kişi alınacak.