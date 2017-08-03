ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ÖABT sınavının ardından adaylar sonuçlar için heyecanlı bir bekleyiş yaşıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre ÖABT sonuçları için tarih belli oldu. Peki, KPSS ÖABT sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından belirlenen tarih.

ÖABT SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

ÖABT sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama ÖSYM’nin duyurular sayfasından geldi. Sınav öncesi ve sonrası sürece ilişkin bilgilendirmeleri resmi sayfası üzerinden yapan ÖSYM’nin 2017 sınav takvimine göre KPSS ÖABT sonuçları 4 Ağustos 2017 tarihinde saat 23.59'a kadar açıklanacak.

ÖABT SONUÇLARININ DUYURULMASI



2017- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT)'nin sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.