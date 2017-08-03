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    KPSS ÖABT sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 10:18Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 10:18

    KPSS ÖABT sonuçlarının yarın saat kaçta açıklanacağı binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne giren adaylar şimdi büyük bir heyecanla sonuçları bekliyorlar. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre sonuçların saat kaçta açıklanacağı belirtildi. Peki, KPSS ÖABT sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ÖABT sınavının ardından adaylar sonuçlar için heyecanlı bir bekleyiş yaşıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre ÖABT sonuçları için tarih belli oldu. Peki, KPSS ÖABT sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından belirlenen tarih.

    ÖABT SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

    ÖABT sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama ÖSYM’nin duyurular sayfasından geldi. Sınav öncesi ve sonrası sürece ilişkin bilgilendirmeleri resmi sayfası üzerinden yapan ÖSYM’nin 2017 sınav takvimine göre KPSS ÖABT sonuçları 4 Ağustos 2017 tarihinde saat 23.59'a kadar açıklanacak.

    ÖABT SONUÇLARININ DUYURULMASI

    2017- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT)'nin sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

    Etiketler: aöbt , öabt sınav sonuçları , kpss , öabt sonuçları saat kaçta açıklanacak
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