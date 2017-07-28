ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmenlik Alan Bilgisi sonuç tarihi

KPSS sınavları içerisinde değerlendirilen ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi) sınavı 16 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleşti. Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı ise kısa süre içerisinde ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Tahmini netlerini hesap eden öğretmen adayları şimdi büyük bir heyecanla sonuçlara odaklandı. Peki ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖBT sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama ÖSYM’nin duyurular sayfasından geldi. Sınav öncesi ve sonrası sürece ilişkin bilgilendirmeleri resmi sayfası üzerinden yapan ÖSYM’nin 2017 sınav takvimine göre KPSS ÖABT sonuçları 4 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak.

AÖBT SONUÇLARININ DUYURULMASI



2017- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT)'nin sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÖSYM’nin ‘2017- ÖABT: Temel Soru Kitapçıklarının ve Cevap Anahtarının Yayımlanması’ başlık duyurusu

'Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2017- ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarı (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır. Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2017-Öğretmenlik Alan BilgisiTesti (2017-ÖABT) Sınavında, sorulmayan sorular (% 10) Testlere göre aşağıda verilmiştir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi: 7.Soru

Matematik (Lise) Öğretmenliğ Testi: 28. ve 35. Sorular

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi; 4. ve 19. Soru