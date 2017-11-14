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    KPSS nitelik kodları nelerdir?

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 10:10 | Son Güncelleme:

    KPSS nitelik kodları merakla araştırılmaya devam ediyor. KPSS 2017/2 kapsamında tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, KPSS nitelik kodları ile başvuracakları bölümlerin aradığı şartları gözlemeyecek. Peki, 7225, 6225 ve diğer KPSS nitelik kodları tam olarak nedir, neyi ifade etmektedir? İşte, merak edilen tüm hususlar

    KPSS nitelik kodları ile başvurmak istedikleri alanda yer alan nitelik şartlarını gözlemleyecek olan vatandaşlar, bu başvuruyu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini öğrenecek. İşte, memur adaylarının merakla araştırdığı KPSS nitelik kodları ve detaylı bilgiler

    NİTELİK KODLARI NEDİR?

    Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

    Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, yayımlanan tercih kılavuzundaki “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

    Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

    Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

    MERAK EDİLEN NİTELİK KODLARINDAN BAZILARI

    6225= M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak

    7225= Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması

    7257= Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

    6514= D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

    6510= C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

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