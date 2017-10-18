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    KPSS ne zaman yapılacak? 2018 KPSS hangi tarihte?

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 10:28 | Son Güncelleme:

    KPSS 2018 ne zaman yapılacak sorusu, devlet kadrolarında yer bulmak isteyen vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. KPSS ne zaman yapılacak sorusuna alacakları cevaba göre hazırlıklarını planlayacak olan vatandaşlar, çalışmalarına yön verecek. Peki, bu yıl KPSS ne zaman yapılacak? İşte, memur adaylarının merak ettiği konuyla ilgili detaylı bilgiler

    KPSS ne zaman yapılacak sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Memur olarak kamu dairelerinde istihdam edilmek isteyen vatandaşların rağbet göstereceği KPSS sınavı, ÖSYM tarafından belirlenen tarihte gerçekleştirilecek. Peki, adayların merakla araştırılan KPSS 2018 ne zaman yapılacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM tarafından net tarih açıklaması yapılmasa da, 2018 Mart ayında başvuruya açılması beklenen KPSS, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri alanları ile Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek, sonuçları ise Haziran 2018'de duyurulacak.

    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının, Temmuz 2018'de, sonuçlarının ise Ağustos 2018'de duyurulması beklenmektedir.

    SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

    Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması beklenebilir.

    Etiketler: kpss hangi tarihte
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