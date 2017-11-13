 KPSS ne zaman ÖSYM 2018 KPSSS takvimi

Devlet memuru olmak isteyen vatandaşların KPSS tarih araştırmalarına yanıt geldi. 2018 yılında yapılacak olan KPSS sınavları için başvuru ve sonuç tarihleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Peki lisans, ön lisan ve ortaöğretim 2018 KPSS hangi tarihlerde gerçekleşecek?

2018 KPSS TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek.

KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Sınavı: 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılacaktır. Bu sınava alan bilgisi ve ÖABT sınavlarına girmek isteyen tüm adaylar girmesi gerekiyor. Sonuçların açıklanacağı tarih ise 31 Ağustos 2018.



KPSS Alan bilgisi sınavı 1. Gün: 28 Temmuz 2018 tarihinde alan bilgisi sınavı gerçekleştirilecektir. Sonuçlar 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS Alan bilgisi sınavı 2. Gün: 29 Temmuz 2018 tarihinde alan bilgisi sınavının 2’inci oturumu gerçekleşecektir. Sonuçların açıklanacağı tarih: 31 Ağustos 2018 Cuma günü.



KPSS ÖABT sınavı: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı 5 Ağustos 2018 tarihinde yapılacaktır. Sonuçlar 31 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşecektir.

Ücretler: Sınav ücretleri, 10 Mayıs 2018 tarihinde belirlenecektir. Ücretler sınav merkezi tarafından açıklandıktan sonra belirtilen bankalara veya sınav merkezinin resmi web sitesi üzerinden yatırılacaktır.