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    KPSS 2018 yerleştirme takvimi ÖSYM tarafından açıklandı... KPSS ne zaman?

    Hürriyet Haber
    27.01.2018 - 17:13 | Son Güncelleme:

    KPSS 2018 sınavının ne zaman yapılacağı yüz binlerce memur adayı tarafından büyük bir merakla beklenen konular arasında yer alıyordu. KPSS 2018'in ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle beraber belli oldu. Öte yandan sınavın ardından yapılacak olan yerleştirme işlemleriyle ilgili detaylarda açıklandı. İşte, KPSS 2018 sınav ve yerleştirme takvimi.

    ÖSYM tarafından her yıl memur adayları için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için heyecan dorukta. KPSS sınavına girecek olan adaylar hazırlıklarını yapmaya başladılar. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar bir diğer yandan da sınav tarihini ve ÖSYM'nin yayınlandığı yerleştirme takvimini merak ediyorlar. Peki, KPSS 2018 sınavı ve yerleştirmeleri ne zaman?

    KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

    KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018’de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018’de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak.

    2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

    2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

    2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

    KPSS YERLEŞTİRME İŞLEMİ NE ZAMAN?

    KPSS'nin birinci yerleştirmesi için 12 Mart-11 Mayıs'ta DPB, kamu kurum ve kuruluşlardan yerleştirme taleplerini toplayacak. 26 Haziran-5 Temmuz'da ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca tercihler alınacak

    KPSS'nin ikinci yerleştirmesi için DPB, kamu kurum ve kuruluşlardan yerleştirme taleplerini 6 Ağustos-5 Ekim'de toplayacak, 11-20 Aralık'ta ÖSYM Başkanlığınca tercihler alınacak.

    Bu arada, KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri) için başvurular 10-21 Mayıs'ta yapılacak, sınav 22 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

    2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

     

    DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

    ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

           KPSS 1. Yerleştirme

     

    12 Mart - 11 Mayıs 2018 

    26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

    KPSS 2. Yerleştirme

    06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

     11 – 20 Aralık 2018  

    ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.

    Etiketler: KPSS ne zaman , son dakika
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