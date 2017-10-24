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    KPSS 2018 ne zaman yapılacak? Sınav ücreti ne kadar?

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 18:28 | Son Güncelleme:

    KPS 2018 ne zaman yapılacak sorusu yüz binlerce memur olma hayali kuran vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen KPSS sınavı için geri sayım başladı. Peki, KPSS 2018 ne zaman yapılacak? Sınav ücreti ne kadar?

    KPSS 2018 ne zaman yapılacak sorusu, devlet kadrolarında yer bulmak isteyen vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. KPSS 2018'in yapılacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte belli oldu. İşte, KPSS 2018'in yapılacağı tarih.

    KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM tarafından net tarih açıklaması yapılmasa da, 2018 Mart ayında başvuruya açılması beklenen KPSS, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri alanları ile Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek, sonuçları ise Haziran 2018'de duyurulacak.

    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının, Temmuz 2018'de, sonuçlarının ise Ağustos 2018'de duyurulması beklenmektedir.

    SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

    Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması beklenebilir.

    Etiketler: kpss ne zaman
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