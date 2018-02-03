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    KPSS 2018 ne zaman yapılacak? İşte KPSS yerleştirme takvimi

    Hürriyet Haber
    03.02.2018 - 17:31 | Son Güncelleme:

    KPSS 2018 sınavının ne zaman yapılacağı binlerce memur adayı tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Memur olma hayaliyle sınava girecek olan adaylar, sınav için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Peki, KPSS 2018 ne zaman yapılacak? İşte, KPSS yerleştirme takvimi.

    ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS 2018 sınavları için araştırmalar sürmeye devam ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2018 sınav takvimiyle birlikte KPSS sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte sınav tarihleri.

    KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

    KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018’de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018’de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak.

    2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

    2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

    2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

    KPSS YERLEŞTİRME İŞLEMİ NE ZAMAN?

    KPSS'nin birinci yerleştirmesi için 12 Mart-11 Mayıs'ta DPB, kamu kurum ve kuruluşlardan yerleştirme taleplerini toplayacak. 26 Haziran-5 Temmuz'da ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca tercihler alınacak

    KPSS'nin ikinci yerleştirmesi için DPB, kamu kurum ve kuruluşlardan yerleştirme taleplerini 6 Ağustos-5 Ekim'de toplayacak, 11-20 Aralık'ta ÖSYM Başkanlığınca tercihler alınacak.

    Bu arada, KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri) için başvurular 10-21 Mayıs'ta yapılacak, sınav 22 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

    2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

     

    DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

    ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

           KPSS 1. Yerleştirme

     

    12 Mart - 11 Mayıs 2018 

    26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

    KPSS 2. Yerleştirme

    06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

     11 – 20 Aralık 2018  

    ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.

    Etiketler: KPSS 2018 , KPSS ne zaman , KPSS yerleştirme takvimi , son dakika
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