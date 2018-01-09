KPSS ne zaman yapılacak sorusu, sınava hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için belirlenen tarih açıklandı. Peki, KPSS 2018 ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman?

KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

KPSS 2018 BAŞVURULARI

Temmuz ayında yapılacak olan KPSS 2018 sınavı için başvurular 10 - 21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.