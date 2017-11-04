KPSS 2018 sınavı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, ÖSYM'nin bu yıl gerçekleştireceği sınavın tarihini merak ediyor. Kamu personeli olabilmek için bu yıl da birçok kişinin müracaatta bulunacağı KPSS 2018 sınavı için tarih bilgisi merak konusu oldu. Peki, KPSS 2018 ne zaman yapılacak?

KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından net tarih açıklaması yapılmasa da, 2018 Mart ayında başvuruya açılması beklenen KPSS, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri alanları ile Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek, sonuçları ise Haziran 2018'de duyurulacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının, Temmuz 2018'de, sonuçlarının ise Ağustos 2018'de duyurulması beklenmektedir.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması beklenebilir.