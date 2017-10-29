Memur olma hayaliyle girecekleri KPSS 2018 sınavının tarihlerini merak eden vatandaşlar ÖSYM'nin resmi internet sitesini kontrol etmeye devam ediyor. Memur olmak için başlıca gerekliliklerden olan KPSS için başvuru tarihleri ve sınav tarihleri büyük önem taşıyor. Peki, KPSS 2018 ne zaman yapılacak?

KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından net tarih açıklaması yapılmasa da, 2018 Mart ayında başvuruya açılması beklenen KPSS, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri alanları ile Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek, sonuçları ise Haziran 2018'de duyurulacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının, Temmuz 2018'de, sonuçlarının ise Ağustos 2018'de duyurulması beklenmektedir.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması beklenebilir.

KPSS ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?

Adaylar girecekleri oturum sayısını ilgili ücret ile çarparak hesaplanan tutarı bankalara yatıracaklar. (Ayrıca eleştirmeden geçmek istemediğimiz nokta şu ki: önceki senelerde oturum sayısı arttıkça toplam ücret düşerken, bu sene oturum ücreti sayısı sabit tutulmuş olup, gerçekten çok yüksek ücretler ortaya çıkmaktadır. Daha önce ismi usulsüzlüklere ve şaibelere karışan ÖSYM’nin yaptığı alt yapı yatırımların bedelini cezalandırırcasına adaylardan almak istemesi gerçekten çok utandırıcı ve kamu yararına da aykırıdır.)