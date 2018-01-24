KPSS 2018 lisans ve ön lisans sınavlarının ne zaman yapılacağı birçok memur adayı tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Memur olma hayaliyle girecekleri KPSS sınavları için hazırlıklarını sürdüren adaylar bir diğer yandan da sınav net tarihini ve başvuru zamanını araştırıyorlar. Peki, KPSS 2018 lisans ve ön lisans sınavları ne zaman? Sınav ücreti belli mi?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018’de yapılacak. Sıanvın sonuçları Haziran 2018’de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018’de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018’de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak. 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018 Sınav ücreti açıklandı mı? Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması beklenebilir.