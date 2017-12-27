KPSS 2017/9 yerleştirme sonuçları açıklandı – KPSS 2018 başvuruları ne zaman?

2017’nin son KPSS yerleştirme sonuçları da bugün açıklandı. Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde yer almak için başvuruda bulunan adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C numaraları ve şifrelerini sisteme girerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilir. ÖSYM, sonuç duyurusu;

“KPSS 2017/9: Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker Unvanlı Kadrolarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı



KPSS 2017/9 Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker unvanlı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 27 Aralık 2017 tarihinde saat 11:35’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.”

2018 KPSS NE ZAMAN?

KPSS sınavının ne zaman yapılacağı ÖSYM'nin yayımladığı 2018 sınav takvimiyle birlikte belli oldu. İşte, sınav tarihi.



Ayrıca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Bu sınav için adaylardan 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuru alınacak. 6 Haziran’da bir günlük ek başvuru süresinin ardından, sonuçlar 31 Ağustos’ta açıklanacak. Diğer KPSS oturumlarında başvuru ve sonuç açıklanma tarihi değişmezken KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumuysa 5 Ağustos’ta düzenlenecek.