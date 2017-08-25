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    KPSS 2017/5 ve sağlık personeli alımlarıyla ilgili açıklama… Ne zaman göreve başlayacaklar?

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 14:57Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 14:57

    KPSS 2017/5 Tercih Kılavuzunda yer alan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Atanmayı başaran sağlık personelleri göreve başlayacakları tarihe odaklandı. KPSS 2017/5 ile ilgili beklenen açıklama Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan geldi. Peki KPSS 2017/5 kapsamında atanan personeller ne zaman göreve başlayacak?

    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık personeli alımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.  TRT Haber kanalında canlı yayına katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili de bilgilendirme yaptı.Merak edilen konulara da değinen Bakan Demircan, 2017/5 ile yerleşen adayların göreve başlama zamaı ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.

    Bakan Demircan, 2017/5 KPSS kapsamında, yerleşen personellerin ne zaman göreve başlayacağıyla ilgili olarak şu idadelere yer verdi: "Şuanda OHAL'den geçiyoruz. Endişelenmesinler, onlarla ilgili çalışma yakında biter. Ben de 1980 yılında tıp fakültesini bitirmiştim göreve başlamak için 8 ay bekledim. Endişe etmesinler. 8 ay süremez. Hakları taahhüt edilmişti. Ama güvenlik soruşturmalarının bitmesi beklenmeli."

    Memur Personel Alımı Açıklaması

    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kendisine yöneltilen personel alımı ne kadar olacak sorununa ise "ihtiyaçlar doğrultusunda alım yapacağız" şeklinde yanıt verdi.

     

    Etiketler: KPSS 2017/5 , KPSS 2017/5 personel , sağlık bakanlığı , sağlık personeli alımı
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