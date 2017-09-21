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    Koza-İpek davasında 3 tahliye

    DHA
    21.09.2017 - 20:42 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 20:44

    Aralarında FETÖ çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek, annesi Melek İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek’in de bulunduğu, 45 Koza-İpek çalışanını hakkında ’terör örgütüne üye olmak’ ve ’vergi usul kanununa muhalefet etmek’ suçlamasıyla açılan davada, mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Beytullah Avlak, Naci Bolat ve Umut Gümüşkaya'nın savunmalarının alınmış olması, mevcut delil durumu nazara alınarak tahliyesine karar verdi.

    Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan 11’i, aralarında Melek İpek’in de bulunduğu tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

    İki gün süren duruşmada tüm sanıkların savunmaları alındı. Sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanık Hamdi Akın İpek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına, tutuksuz sanıklardan Ebru İpek ve Özlem Özdemir hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına, tutuklu sanıklardan Cafer Tekin İpek, Harun Ekinci, Şaban Yörüklü, Osman Aytaç, Hasan Bozkurt, Hasan Ünal, Metin Arslan, Ali Kılıçarslan ile Ali Serdar Hasırcıoğlu’nun üzerlerine atılı suçların niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, muhtemel alacakları ceza miktarı nazara alındığında kaçma şüphelerinin bulunması, tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol hükümleri ile sağlanamayacağı dikkate alarak tutukluk hallerinin devamına karar verdi.

    Beytullah Avlak, Naci Bolat ve Umut Gümüşkaya adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi. Mahkeme, duruşmayı 12 Aralık 2017’ye erteledi.

    Etiketler: koza ipek , fetö , dava
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