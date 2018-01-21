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    Koza İnşaat’ın veliahtı boşandı

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    21.01.2018 - 12:13 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin en büyük inşaat firmalarından Koza İnşaat’ın veliahtı İzzet Özgümüş ile eşi Olga Özgümüş anlaşmalı olarak boşandı. Müşterek çocuğun velayeti anneye verildi. Babanın kararın kesinleşmesiyle müşterek çocuğa aylık 5 bin lira iştirak nafakası, boşandığı eşine de aylık 10 bin lira yoksulluk nafaka ödemesine hükmedilirken tarafların tazminat talebi olmadı.

    İzzet Özgümüş ile kendi şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışan Olga Evdolimova 24 Kasım 2007’de Suada’da evlenmişti. Çiftin evliliklerinden bugün 9 yaşında olan bir çocukları oldu. Aradan 10 yıl geçti ve çift boşanma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Olga Özgümüş, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini istedi. Dava öncesi mahkeme boşanma protokolü sunan Olga Özgümüş, maddi ya da manevi tazminat talebinin olmadığını belirtti.

    TAZMİNAT İSTEMEDİ

    Davanın 31 Ekim 2017 tarihli karar duruşmasına taraflar avukatlarıyla birlikte katıldı. Olga Özgümüş müşterek çocuğun velayetinin kendisine verilmesini ve çocukla baba arasında ayın belirli günlerinde kişisel ilişki kurulmasını istedi. Taraflar mahkemede, “Biz boşanma konusuna kesin kararlıyız. Boşanmamıza karar verilsin” dediler.

    Mahkeme anlaşmalı görülen boşanma davasında tarafların boşanmasına karar verdi. Mahkeme boşanma protokolüne göre müşterek çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre boşanma kararı kesinleştikten sonra davalı babanın aylık 5 bin lira iştirak nafakası ile anne Olga Özgümüş için aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar verildi.

    Tarafların anlaşmaları doğrultusunda iştirak ve yoksulluk nafakasının her yıl arttırılmasını karara bağlayan mahkeme, talep olmadığı için tazminat konusunda herhangi bir karar vermedi. Protokole göre Olga Özgümüş boşandıktan sonra da “Özgümüş” soyadını taşımaya devam edecek.

    Etiketler: İzzet Özgümüş , koza inşaat , son dakika
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