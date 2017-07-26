Köyün yarısı yok oldu!

Öğle saatlerinde bir evde çıktığı sanılan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangın,rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki evlere sıçrarken, gökyüzü kara dumanla kaplandı. İhbar üzerine yangına Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme yangın ekipleri, Yapraklı, Bayat ve çevre ilçelerin belediyelerinden takviye ekipler müdahalede bulunuldu. Orman Bakanlığına ait helikopterin havalandıktan sonra arızalandığı ve geri dönerek yangına müdahale edemediği öğrenildi. Yangın esnasında evinin yanacağını anlayan vatandaşlar eşyalarını kurtarma çabasına girdi. Mansurlu Mahallesi'ndeki 27 evin büyük bir bölümü yangın sonunda oturulamaz hale geldi. Yangında ölen yada yaralanan olmaması tek teselli kaynağı oldu.



Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci, Müsellim Köyünün Çankırıya 50 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, "Öğle saatlerinde yangın ihbarı alır almaz ekiplerimizle köye ulaştık ve orman ile diğer çevre itfaiyelerinden takviye istedik. 27-28 evin yandığını görüyoruz. Büyük bir mücadele sonunda yangını kontrol altına aldık ve soğutma çalışmalarına başladık. Şu an yangın kontrolümüz altındadır" diye konuştu.