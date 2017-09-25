Köyde kurduğu modern tesiste yumurta üretiyor

Sektörde 35 yıldır üretim yapan Tekeli, merkeze bağlı Armutlu köyündeki 17 dekarlık alanda hijyenik ve çevre dostu tavuk çiftliği kurdu.

Tavukların beslenmesi için yemlerini çiftliğinde üretip silolara depolayan Tekeli, üretilen yumurtaları da insan eli değmeden konveyörler aracılığıyla topluyor.

Çiftlikteki gübreler ise yine makinelerle toplanıp Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada biyogaz olarak değerlendiriyor.

"AŞILAMALARINA DİKKAT EDİYORUZ"

Tekeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretim yaparken damızlık çiftliklerinden sağlıklı civcivleri aldıklarını, bunları 112 günlüğe ulaştıktan sonra yumurtalık kümeslere aktardıklarını söyledi.

Tavuklara adeta bebek gibi baktıklarını belirten Tekeli, şöyle devam etti:

"Üretim için bir günlük civcivleri damızlık çiftliğinden alıp buraya getiriyoruz. Özenle bakımlarını yapıyoruz. Hem civcivken hem de sonraki yaşamları boyunca maruz kalabilecekleri hastalıkları önlemek için aşılamalarına dikkat ediyoruz. Yumurta verene kadar tavuklarımıza 30-35 arasında aşılama işlemi gerçekleştiriyoruz. Tavuklara hastalık geldikten sonra tedavi etme gibi bir şansımız yok. Sadece hastalanmadan önce aşılarla tedbir alabiliyoruz. En ekonomik ve sağlıklı yol da budur."

Ürettikleri yumurtanın hijyenik olması amacıyla makineleşmeye önem verdiklerini dile getiren Tekeli, "Personelimizin, tüketicimizin ve tavukların sağlığı açısından insan eli değmeden yumurtaları makineler yardımıyla topluyoruz. Sadece yumurtalar kolilenirken el değiyor. Hayvanlarımızın gübresi de makinelerle toplanıyor. Organize Sanayi Bölgesindeki bir biyogaz fabrikasında işleniyor. Doğaya zarar vermeyen çevre dostu bir işletmeyiz." diye konuştu.

Tekeli, çiftlikte 20 bin civciv ve 40 bin yumurta veren tavuğun bulunduğunu, günde ortalama 38 bin yumurta ürettiklerini anlattı.

BAKANLIK SÜREKLİ NUMUNE ALIYOR

Avrupa'nın birçok ülkesinde üretilen yumurtalarda böcek ilacı "fipronil" tespit edildiğine dikkati çeken Tekeli, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yapılan analizlerde yumurtalarda söz konusu maddeye rastlanmadı. Avrupa'da zehirli yumurta paniğine neden olan fipronil maddesi Türkiye'de kullanılmıyor. Bu nedenle Türkiye'den birçok yere ihracat yapılıyor. Bizde bir sıkıntı olsaydı zaten kimse almazdı. Bakanlığımız tarafından yumurtalardan sürekli numune alınıyor. Ayrıca bu söylenti çıktıktan sonra, kontrol işlemleri daha da sıkılaştırıldı. Bu konuda Bakanımız da gerekli açıklamayı yaptı. Türkiye’de böyle bir endişeye mahal yok. Çünkü bizler hijyene ve sağlıklı beslemeye çok önem veriyoruz."



