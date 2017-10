Köyceğiz’de yetiştirdi Mutfak’ta pişirecek

Yılmaz Erdoğan: Biliyor musunuz, babam beni nüfusa yazdırırken bir tek Cengiz Semercioğlu’yla röportaj yapacak demiş...



◊ Abartma ya, Ekşi Elmalar için röportaj yapalı bir sene oldu.

Yılmaz: İyi de bir yıldır gördüğüm tek gazeteci sensin. Neyse bu sefer elmaların üzerine yatmayacağız değil mi?



◊ Yok yok, Komedi Festivali ve mekan konuşacağız... Hayırlı olsun, yeme-içme sektörüne girmişsin...

Yılmaz: Biz gireli 10 yıl oldu. Beşiktaş’taki Mutfak’ta yemek işine de başlamıştık. O gün bugündür de çiftliğimde buna çalışıyoruz. Sonradan gelmiş bir şey değil yani. Ama orası kapasite olarak çok küçüktü. Bu oturduğumuz masa kadar bir mutfak vardı. Şimdi orada planlanan şey, profesyonel bir uygulama olarak bu mekana taşıdık...



◊ Evet performans sahnesi, barı, menüsüyle epey profesyonel olmuş...

- Mottosu; “Mutfağın sanatı, sanatın mutfağı”. Daha çok sanatın mutfağına ağırlık veriyoruz. Bunun için ikisini dengeliyoruz. İkisinde de ciddi çalışmalar yapıyoruz. Umarım beğenir insanlar.



◊ Ne zaman açılıyor burası?

- 20’sinden sonra açılış yapacağız.



◊ Menüyü oluştururken de sen baya bir karıştın herhalde.

- Tabii canım. Sen ne diyorsun. Menüyü ekiyorum ben.



◊ Malzemelerin hepsi Köyceğiz’den senin çiftlikten mi geliyor?

- Yılmaz: Altı aylık süreçte burada sunduğumuz şeyleri geçen seneden ektik. Burada bir domates çorbası iç. O bizim domatesimiz. Mesela şu yediğinin içindeki mısır geçen yıl Ekşi Elmalar’da oynayan mısır... Aynı mısır Deliha’da da oynadı, sonra mahsulü topladık. Mesela marulu oradan buraya getirmek falan getirmek için soğuk hava araçları gerekiyor. Yapacağız... Kısa sürede her şey çiftlikte üretilmiş olacak.



◊ Peki menü çalışmaları nasıl gidiyor?

- Yılmaz: İsimler üzerinde çalışıyoruz. Mısır unuyla bir yumurta yapıyoruz. İsmi Mumurta gibi... Yapılmışı yapmayayım diyen adam korkmaz. Hayal kırıklığından, başarısızlıktan korkan adam deneyemez. Deneyin. Olmayanı bana verin ama deneyin. Başka bir yerde olmayan, yeni bir şey deneyin.



◊ Peki başka şehirde bunun devamını açmak gibi bir düşünceniz var mı?

- Yılmaz: Var.



◊ Nusr-et’e rakip olacaksın sen.

- Yılmaz: Burası bir tiyatro biçimi. Rakip olacaksak bu biçimlerden birine oluruz. Et hanelere değil... Öyle et yapmıyoruz zaten biz. Ayrıca et konusunda da Cüneyt Usta ile çalışıyoruz Günaydın’dan. O geliyor, bize yardım ediyor, gösteriyor. Sağ olsun. Burası bir bar değil, restoran değil. Bir tiyatro biçimi. Hayalimizde bunun içinde turne yapmak var. Böyle pek çok şehre yayılmış Mutfak’lara turneye gidecek gösteriler hayal ediyoruz. Bir de komedinin, kabarenin yeri komedi kulübüdür. Tiyatro değildir.

◊ Türkiye’de çok fazla komedi kulübü yok ama...

-Yılmaz: Evet ama biz şimdi yeni BKM Mutfak’la istediğimiz fiziki ölçülere ve lokasyona ulaştık.

KLİŞELERLE ARAM YOK

◊ Programda Eaten diye bir şey var galiba, ilgimi çekti...

- Gülçin: Çok şeker bir oyun.

- Zümrüt: Vejetaryen bir aslan. Edinburgh’de seyredip aldığımız bir oyun. Hem komik hem çok güzel... Yılmaz sevmez bunu ama hem eğlendiren hem düşündüren bir şey.



◊ Niye sevmiyorsun onu Yılmaz?

- Yılmaz: Klişelerin hiçbiriyle aram yok. Güldürürken düşündüren demek istiyor. Ben yeni bir boyut kattım. Çünkü düşünmeden gülmek diye bir şey yok. Düşünmeden hiçbir şey yapılmaz.

Bu festival fikri kadınlardan doğdu

◊ İstanbul Komedi Festivali’nin bu sene ikincisi olacak. Sahnedeki fotoğraf çektirdiğimiz kadınlarla birlikte bu sene kadının gücüne mi vurgu yapıyorsunuz?

- Yılmaz Erdoğan: Doğrusunu istersen bu kadın teması nasıl oluştu, ben de bilmiyorum. Öncelikle bu üç arkadaştan başladı. Hiçbir firmada görmediğim kadar bir kadın gücümüz var. Gören de sadece kadın komedi festivali sanacak. Öyle değil. Erkekler de katılabiliyor.



◊ Bu kadınların hepsi BKM’de mi çalışıyor?

- Yılmaz: Evet.

- Zümrüt Arol Bekçe (BKM Genel Müdürü): Şu anda şirkette sadece erkek olarak Mücahit ve Necati Akpınar var diyebilirim.

- Yılmaz: BKM çalışanlarının yüzde 70’i kadındır. Bundan da çok mutluyuz.



◊ Komedi Festivali fikri nasıl ortaya çıktı?

- Yılmaz: Zümrüt, Zeynep ve Gülçin’in fikriydi.







◊ Oraları sen anlatsana...

- Zümrüt: Bütün büyük şehirlerin komedi festivali var. Edinburgh’ta 47 yıldır yapılıyor. Bir tek İstanbul’da bir çatı altında bu organizasyon yok. Bütün komedyenler BKM’den geçiyor. Bize yolu düşmemiş, kesişmediğimiz bir mizahçı Türkiye’de yok. Yetiştirilenleri saymıyorum. Herkesle bir şekilde bir yerde yolumuz kesişiyor. O zaman bu çatıyı biz kuralım dedik. BKM’den ziyade adı şehrin ismi olsun istedik.

Edinburgh’taki gibi 50 yıl sonra çocuklarımız desin ki, “Burada da böyle bir festival var”. Aslında festivali üç yıl önce yapmak istedik ama seçimler vardı. İlk kez geçen sene yapabildik.

- Zeynep Boyner (BKM Uluslararası Organizasyonlar Sorumlusu): Hatta festivali ilk yapmak istediğimiz sene Hollywood yıldızı gelsin diye Martin Short ile anlaştık. Ancak seçimler olunca iptal ettik.

- Gülçin Salacan (BKM Genel Müdür Yardımcısı): Bu sene ikinci senemiz...

- Yılmaz: Festivali geri dönüşü çok etkili oldu. İlk defa belki de bir festivalin bu kadar çok beklendiğini gördüm. Bu kadar efektif bir sonuç alacağını düşünmemiştim.



◊ Geçen yıl kaç bilet satıldı bu festivalde?

- Zümrüt: 25 bin kişiye ulaştık. 6 gün sürdü. Yurtdışında konuştuğumuz yapımcılar, “İlk festivali 3 gün yapın, sonra büyürsünüz” dediler. Ama biz 6 gün yapmaya karar verdik. Bu kez ise 8 gün sürecek. Seneye 15 gün olacak. Beşinci yılın sonunda 1 ay gibi bir hedefimiz var.

MÜHİM OLAN YENİ GENÇLERİN ORTAYA ÇIKMASI

◊ Festival geçen yılkiyle benzerlikler gösteriyor. Yılmaz, Ata (Demirer) ve Demet (Akbağ) bu yıl da sahneye çıkacak mı?

- Zümrüt: Yılmaz ve Ata bu sene de var. Demet’in filminin bitmesini bekledik. O ev sahibi sayılır, istediği zaman katılabilir.

- Yılmaz: Aslında bu festivalin amacı yeni yetenekleri keşfetmek. Yeni gençlerin ortaya çıkacağı bir platform olması önemli.



◊ Yılmaz veya Ata’nın sahneye çıkması çok mühim değil yani...

- Zümrüt: Yılmaz’ın çıkması da çok mühimdi geçen sene için. 14 sene sonra ilk kez sahneye çıktı.

- Yılmaz: Evet, “Münaşaka” oyununu ilk kez festivalde sahneledim. Zaten ben festivalde yeni oyunlar olması taraftarıyım.

- Zümrüt: Bu BKM çevresine ait bir festival değil. Herkese teklif götürüyoruz. Mesela Şahan’a (Gökbakar) da teklif götürdüm.



◊ Sıcak bakmadı mı?

- Zümrüt: Filme hazırlandığı için olmadı. Aynı şekilde Gülse Birsel de film çekimleri sürdüğü için buraya hazırlanamadı.



◊ Peki Cem Yılmaz?

- Zümrüt: Cem’e iki kez teklif götürdük. Meşgul olabilir...

- Yılmaz: Şu anda hazır şovu yok. Biraz da onun etkisi olabilir. Bu arada bu sene “Daima” diye bir bölüm başlattık. Erdal Tosun ve Necdet Tosun’a yer vereceğiz. Yitirdiklerimize ait bir köşe olacak.



◊ Ne yapacaksın peki?

- Yılmaz: Kaybettiklerimizle ilgili belgesel çekeceğiz. O belgeselin gösterimi gibi bir gece olsun istiyorum. Bir de hepimiz öleceğiz. Komedyenleri ve sanatçıları genelde yaptıklarıyla, gülerek güldürerek anmak gerekir. Toplanıp üzüleceğimiz bir gün değil, güleceğimiz bir gün olacak. Komedyeniz biz. Hayatımız boyunca insanları güldürmeye çalıştık. Ölünce bu konu kapanmıyor.



◊ Senin arkandan da bunun yapılmasını mı istersin?

- Yılmaz: Çok iyi espriler yapılmasını isterim. Hatta ben bile yapabilirim, o gün bakarız. Bu hayat niçin yaşanmışsa onunla anılmalı. Yoksa ölüm istisnai bir durum değil.

Yabancı oyuncular gelemezse ben çıkar oynarım

◊ Festivalde bu yıl çocuklar için de etkinlikler var...

- Gülçin: Çizim atölyeleri, kukla gösterisi gibi birçok etkinlik var. Her yaş grubuna hitap edecek. Bu sene ayrıca Kemal Sunal sergimiz olacak. Bizim için çok kıymetli. Eşi Gül Sunal da sahnede çok komik hikayeler anlatacak. Zaten Ali Sunal ve Ezo Sunal da “Güldür Güldür”le bu sene bizimle.



◊ Festivaldeki oyun ve gösteriler kaç yerde sahnelenecek?

- Zümrüt: BKM Tiyatro, BKM Mutfak ve Uniq Hall’de... Suzan Kardeş, Yasemin Şefik, Doğu Demirkol ve Mesut Süre BKM Mutfak’ta performans gösterecekler. Uniq Hall’de de yeni isimler sahneye çıkacak. Amerika’dan gelecek dört kişi var. Şu anda gelmelerini umuyoruz.

- Yılmaz: Onlar vizeden dolayı gelemezse çıkar İngilizce oynarım ben.



◊ Her isteyen festivalde sahne alabiliyor mu?

- Zümrüt: Şimdi çok yeni olduğumuz için, başvuruyla çıkma gibi bir durum yok. İsimleri biz seçip teklif götürdük.

- Gülçin: Genç Yetenek sahnesi açtık. Beşiktaş Mutfak’ta yapacağız onu. Önce dijitalde başladı. Komik videolarını Youtube’a yüklediler. Biz oradan ilk 20’yi belirledik. Festival tarihine kadar da üç tane görev verdik. Yine dijital dünyada devam edecek. Verdiğimiz görevleri yapacaklar ve dijitale yükleyecekler. Dört kişi kalacak. Beşiktaş Mutfak’ta o dört kişinin performansını seyredip şampiyonu belirleyeceğiz.



◊ Yarışma gibi...

- Zümrüt: Yeni yetenek çıkaracağız. Bu yetenekler BKM Mutfak’ta devam edebilir.

- Yılmaz: Her zaman tartışmasız tek amaç iyi komedyen sayısını artırmak. Komedyeni seçeceğin tek yer mikrofonu olan küçük bir sahne. Bizim aşağı Mutfak ilk kendini ispatlama yeri. Orada kendini ispat edenlerin geleceği yer de burası. İkinci kat yok. Yapı olarak hep odaklandığımız o.



◊ Zaten BKM Mutfak’ı yeni yetenekler bulmak için kurdun...

- Yılmaz: Aynen öyle...



◊ Çıktı mı öyle yetenekli isimler... İbrahim Büyükak, Eser Yenenler filan sence komik mi?

- Yılmaz: Komik yaptım ben onları (gülüyor). İbrahim ve Oğuzhan’ın (Koç) oynadığı “Yol Arkadaşım”ın fragmanı beni çok heyecanlandırdı. Şimdiye kadar Mutfakçıların yaptığı filmler içinde sanırım hedefe en yaklaşan film. İnşallah seyirci de öyle düşünür.



◊ Geçen hafta İbrahim ve Oğuzhan’la röportaj yaptım. “Ne öğretti size Yılmaz?” diye sordum, “Yapılanı yapma, söyleneni söyleme diye öğretti” dediler.

- Yılmaz: 7 senede daha çok cümle sayısı öğrenmeleri gerekiyordu. Bence öğrenmişlerdir de... Sen sorunca ilk akıllarına bu gelmiştir...



◊ Valla başka şey söylemediler.

- Yılmaz: O BKM Mutfak’ın ilk lafıdır. Girişinde yazar. Çünkü insan iyi motive edilmezse, hızla taklitçiye dönüşebiliyor. Genel olarak ülkenin icatçı adamlara yani kendi yolunu bulan insanlara ihtiyacı var. Başkasının yolunu takip etmek diye güzel bir edebiyat yok.



◊ O potansiyel var mı genç kuşakta? Mesela sosyal medyada çok genç var...

- Yılmaz: Takip ediyorum. Sosyal medyada “Popüler oldum mu olmadım mı” arasında kalıyor çocuklar. Kendi başlarınalar. Alınıp bir disiplinde, usta-çırak sisteminin içinde yetiştirilmeleri gerekir. Birkaç arkadaşı bizim çatımız altına aldık. Sosyal medya çocukları keşfetmek için nefis bir yer ama alabildiğimizi alıp Mutfak’ta yetiştirmek esas olan.

BKM EKONOMİSİ: SATILAN TÜM BİLETLERİN YÜZDE 40’I

◊ Şu BKM ekonomisini anlatsana biraz Zümrüt...

- Zümrüt: Bu sene 11 filmimiz var.

- Yılmaz: Türkiye’de satılan toplam biletin yüzde 60’ı Türk Sineması. Onun yüzde 40’ı biziz. Yılda 10-12 film sayısına çıktık.

- Zümrüt: Öyle bir hedef koyduk. Bir tane de çizgi filmimiz var “Kral Şakir” diye. Onunla beraber 11 film oldu. Geçen sene de “Fırıldak Ailesi”ni yapmıştık. Yani çizgi film tarafında da bir iki animasyon denememiz var.



◊ Bilet satışları düşüyor mu? Yükseliyor mu? Sektörde gidişat nedir?

- Zümrüt: Geçtiğimiz 2 sene sektör, çok zayıf bir dönem geçirdi. 2014 yılını 60 milyon 250 bin biletle kapamıştı. 2015’te 60 milyon 460 bin biletle yerinde saydı. 2016’da da 58 bine geriledi. Bunlar yaşanılan terör olayları sebebiyle...

- Yılmaz: Bir de terör olaylarından ilk etkilenen yer alışveriş merkezi...



◊ Doğru...

- Zümrüt: Alışveriş merkezlerinin içinde sinemalar ve insanlar çok dışarıya çıkmayı tercih etmediler. Onun için biraz sektör etkilendi. Fakat bu seneki rakamlar çok ümit verici.

Geçen senenin yüzde 30 üzerindeyiz. Bu sene, yılbaşından bu yana, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 yukarıda. İnşallah böyle devam etmesi için duacıyız.

- Yılmaz: Bir de AVM ve sinema sayıları artıyor. Şu an hâlâ Türkiye’nin pek çok ilinde sinema yok. Bırak gidip gitmemeyi... Hedef aslında bu toplam seyirciyi kısa sürede 100 milyon yapmak.

- Zümrüt: Evet, 100 milyon... Sinemacıların hedefi de o yönde. Bizim de içerik sağlayıcılar olarak hedefimiz oralar. Çok genç nüfusu olan bir ülkeyiz. Sinema seyircisi genellikle genç olduğu için çok rahat olur.

GÜLMEKTEN IPAD’İ YERE DÜŞÜRDÜM

◊ Bu yıl lokomotif ne filmlerden? Yılmaz yok galiba bu yıl.

- Yılmaz: Yokum.



◊ Ata (Demirer) var mı?

- Zümrüt: Ata da yok.

- Yılmaz: Gülse Birsel’in yazdığı, Ozan Açıktan’ın çektiği “Aile Arasında” var. Bizim bütün filmlerimiz lokomotif. Şimdi bizi arkadaşlarla papaz etme. “Cici Babam” var, “Deliha 2”nin çekimleri başladı.

- Zümrüt: “Deliha”nın çok komik bir senaryosu var. Hani derler ya ilkinden komik mi? Evet. Genelde karşılaştırmam ama senaryoyu uçakta okudum. Gülmekten Ipad’i düşürdüm yere.



◊ BKM, 10 tane film çekiyorsa bunun 7-8 tanesi komedi...

- Yılmaz: Biz onun uzmanıyız. Onun üzerine kurulduk. BKM denildiğinde ilk akla gelen şey komedidir. BKM’nin amacı sadece komedi değil Türk filmlerinin sayısını artırmak. Çocuk filmlerinin, drama filmlerinin, aksiyon filmlerinin...

Hem Türkiye hem kendimiz için tür yelpazemizi açmamız lazım. Neden açamıyoruz? Aksiyon ekiplerimiz yok. “Acı Tatlı Ekşi” filminin Korelilerle birlikte yaptık. Onların aksiyon ekipleri çok iyi. Dünya çapında bir aksiyon filmini çekecek ekip, Türkiye’de yok. Arkadaşlar çabalıyorlar, bazen de sıra dışı güzel şeyler yakalıyorlar ama yeterli olmuyor.

Bir kovalama sahnesi çekeceksen onun uzmanı ekibe devretmelisin işi. Koreografisini onlar yapıyorlar. Taşıma suyla da aksiyon dönmüyor.

“EKŞi ELMALAR” BEKLEDiĞiMDEN iYi SONUÇ ALDI

◊ Kimlere gülüyorsun en çok?

- Yılmaz: Kime gülmüyorsun cevabını almak istiyorsun. Ama söylemeyeceğim. Öyle bir düşüncem yok. Kitleyi biri güldürmüşse mutlaka orada bir şey vardır. Kendini ispat etmiş her arkadaşa gülüyorum. Politik değil, sahici cevap veriyorum. Bir de ben zor gülen biri değilim.



◊ Yeni film projesi var mı?

- Senaryoyu bitirdim. “Organize İşler 2”yi çekeceğim. İlk filmde oynayan herkes olmayacak. Büyük prodüksiyonlu bir iş. Yeni başrol karakterleri, geçmişte oynayan bazı isimler de olacak.







HUZURSUZ BİR YAZARIM HER FİLMİMDE EKSİK BULURUM



◊ “Ekşi Elmalar” beklediğin gibi olmadı mı?

- Tam tersi. Beklediğimden daha iyi oldu. Gişeyle bir filmi değerlendirirsen bu sektörde aklını oynatırsın. Eksik bir filmin aşırı bir seyirci bulur, sen filmi tamam zannedersin. Tam tersi de olur. O gün dolu yağar, gişeyi etkiler. Biz filmleri zamanlara ve ekranlara yaparız. “Ekşi Elmalar” taş gibi bir filmdi. “Organize İşler” çıktığında da neredeyse senin meslektaşların kötü film ilan edeceklerdi. Ne oldu kült oldu. Bir mahalledeyiz ve birbirimizle ilgili bazen çok lüzumsuzca geniş fikirlerimiz var.

Bir filmle ilgili gelmeyen seyirci ile ilgili yorum yaparsan gelen seyirciye ayıp olmaz mı? Bazen Sezen’in ya da Tarkan’ın şarkılarını da ikinci kez dinledikten sonra severiz ve ömür boyu dinleriz. Ama zaman önemlidir. Film zamana direniyorsa iyi filmdir.



◊ Eksik bulduğun filmin hangisi?

- Ben huzursuz bir yazarım. Hepsinde eksik bulurum. Hiçbiri eksiksiz değildir ama kalıcıdır. Bazı replikleri ilk seyrettiklerinde gülmezler, sonra ezberleyip mahallelerde birbirlerine söylerler. Ama tamam olduğumuz eksikten çoktur.

YÜZDE 99’U BEĞENMEZ İLLA YÜZDE 100 OLACAK

◊ Yılmaz nasıl bir patron?

- Zümrüt: Çok motive edici ve çok mükemmeliyetçi. Yüzde 99 olmuş bir şey onun için yeterli değil. Yüzde 100 olması gerekli. Eğer bir şeyin ucundan bir eksiği varsa büyük sıkıntı. Komedi Festivali’ne çok destek oldu.



◊ Peki Necati Akpınar?

- Zümrüt: Bize her zaman destek olur. Noktayı koyan kişidir.