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    Köyceğiz’de öldürülen 5 PKK’lıdan 2’sinin kimliği belirlendi

    Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
    11.10.2017 - 15:52 | Son Güncelleme:

    MUĞLA’nın Köyceğiz İlçesi Toparlar Şelalesi yakınında, güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada öldürülen PKK’lı 5 teröristten 2’sinin Musa Arslan ve Rojhat Seçkin olduğu tespit edildi. Aileler cenazeleri, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Erol Dora ile birlikte aldı.

    Muğla Jandarma Komando Taburu tarafından 5 Ekim’de, Toparlar Şelalesi yakınlarında PKK’lı bir terörist grup tespit edilip, operasyon düzenlendi. Bölgeye, İzmir’in Bornova İlçesi’ndeki 2. Jandarma Komando Tugayı’ndan ve polis özel harekat biriminden de destek kuvvet gönderildi. Çıkan çatışmada, 5 PKK’lı terörist ölü ele geçirildi. Diğer iki teröristten biri ise geçen pazartesi günü, Köyceğiz’in Köyiçi Mahallesi’ndeki Köyceğiz Devlet Hastanesi’nin karşısında bulunan, portakal bahçesi içindeki müstakil bir evde pimini çekip üzerine yattığı el bombasının patlamasıyla ölü ele geçirildi. Diğer tetöristin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Köyceğiz’de öldürülen 5 PKK’lıdan 2’sinin kimliği belirlendi

    Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan 6 cenazeden 2’sinin kimliği belli olduğu, diğerlerinin kimlik bilgilerini tespit etmek için çalışmalar sürdüğü bildirildi.

    Öldürülen teröristlerden Mersin nüfusuna kayıtlı Musa Arslan ile Diyarbakır nufüsuna kayıtlı Rojhat Seçkin’in ailesi, memleketlerinden gelerek teşhis işlemlerini tamamladı. Aileler, teşhis ettikleri cenazeleri teslim aldılar. Arslan’ın cenazesinin Mersin’e, Seçkin’in cenazesinin ise Batman’a götürüleceği belirtildi. Diğer cenazelerin kimlik bilgilerinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

    Öte yandan bölgede incelemelerde bulunmak üzere HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Erol Dora da Muğla’ya geldi. Milletvekillerinin cenazeleri almak içiniçin ailelere yardım ettikleri öğrenildi.

    Etiketler: muğla , pkk , adli tıp
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