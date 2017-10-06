Köyceğiz'de 5 PKK'lı öldürüldü

Muğla Jandarma Komando Taburu tarafından önceki gece, Toparlar Şelalesi yakınlarında PKK'lı bir grup terörist tespit edilince operasyon düzenlendi. Bölgeye, İzmir'in Bornova ilçesindeki 2’nci Jandarma Komando Tugayı ve polis özel harekât biriminden de destek kuvvet gönderildi. Çıkan çatışmada 5 PKK'lı terörist öldürüldü. 2 teröristin yakalanması için de bölge çembere alındı. Çatışmada, Muğla Jandarma Tabur Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Y.O. da bacağından yaralandı. Öldürülen teröristilerin üzerlerinde ve çantalarında 1 kaleşnikof tüfek ve bu tüfeğe ait 5 şarjör, 2 adet M16 silah ve bu silaha ait 10 şarjör, 3 tabanca, 21 elbombası, 5 kilogram plastik patlayıcı, 93 elektrikli kapsül, 2 elektrikli bomba düzeneği, 1 termal dürbün, 1 top infilaklı fitil, 1 akü ve 1 tablet ele geçirildi.

Terörist grubun Muğla Valiliği, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, polis noktaları ve askeri lojmanlara saldırı düzenlemeyi planladığı bilgisine ulaşıldı.



DENİZ YOLUYLA LAZKİYE'DEN MUĞLA'YA

MUĞLA Seydikemer’de yakalanan ve Köyceğiz’de öldürülen teröristlerin denizyoluyla Türkiye’ye sızdığı belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Örgütün lider kadrosunun talimatı üzerine örgüt üyeleri, Suriye’nin liman kenti Lazkiye’den Akdeniz ve Ege açıklarına gelip buradan da Muğla, Fethiye, Köyceğiz gibi tatil beldelerine sızmaya çalışıyor” dedi. İstihbarat Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmada, teröristlerin nasıl geldikleri tespit edildi. Buna göre deniz üzerinden sızma talimatı alan 14 terörist, Suriye’de gruplara ayrılarak çeşitli zamanlarda Lazkiye Limanı’ndan transit yük gemilerine bindiler. Üzerlerindeki mühimmatları Türkiye’ye sokabilmek amacıyla deniz yolunu seçen teröristler, gemi Türk karasularına yaklaştığında kendilerini açıkta bekleyen tekneye geçtiler. Tekne onları Muğla kıyılarına çıkardı. Teröristleri Muğla sahiline çıkaran tekneci yakalandı. Elde edilen bilgilerle şüphelilerin Kumluova-Karadere Kavşağı’nda bir araca binmesi üzerine harekete geçildi. 4 şüpheli ile onları almaya gelen 3 kişi yakalanırken, dün de deniz yoluyla gelen diğer 7 teröriste operasyon düzenlendi. Teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Teröristlerin Türkiye'ye giriş yaptıkları andan itibaren kiminle, ne zaman, nerede görüştüklerinin güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerince takip edildiği, narenciye bahçelerinde, inşaat ve otellerde çalışıp, keşif yapmayı planladıkları bilgisine ulaşıldığı ifade edildi. / Banu ŞEN/İZMİR