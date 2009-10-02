Koy Sepete / Şerif Sonrası

‘Klişe No 2 1-0 Olsun Bizim Olsun’ – Futbol Dünyası Klişelerinden

Biz dahil kim ne derse desin Fenerbahçe kazanıyor. Bugün Transnistria’da ikinci yarının ilk bölümündeki ufak bir kıvılcım, birkaç yaratıcı pas ve biraz tempo halı saha stili bir Alex golü ile Fener’e alması şart olan üç puanı getirdi. Bu gecenin özeti de, altı da üstü de budur.

Bilgisayar çıktı çıkalı karbon kağıdı olayı da tarih oldu ama bu sezonki yazılarımızın çoğunda olduğu gibi tekrarlayalım: Fener iyi oynamadı. İyi de diyeceksiniz bu takım kazanıyor işte. Futbolda iyi oynayan kazanır diye bir kural olmadığından bu kadar sürprize açık ve kitlelerin ilgisini çeken bir oyun zaten. Fener de oynamıyor ama kazanıyor. Daum’un dediği gibi ‘Futbolda puanlar önemli, goller değil.’

Edip Uras yazıyor

Bugün Sheriff takımı disiplinli ve çalışkan bir görüntü çizdi ancak yakaladıkları yarım pozisyonları tehlikeye çevirecek yetenekte futbolcuları yoktu. Ceza alanının önünde genelde Fenerbahçe’nin kaptırdığı toplarla getirdikleri pozisyonlarda son vuruşlarda beceriksizdiler. Fenerbahçe ise elbette ki kadro yapısı ve maç tecrübesi açısından rakibi ile karşılaştırılamayacak kadar üstünlüklere sahip. Günümüz futbolunda kolay maç yok diyorlar ya, doğru bir klişemizdir. Kadro yapısı ne kadar basit olursa olsun koşan ve alan daraltan ekipler, karşılarındaki takımları güç durumlara sokabiliyor, en azından zorlayabiliyorlar.

Kazım’ın anti-hayranı çok. Bugün onları haklı çıkartırcasına verimsizdi. Oysa sağ kanatta Fenerbahçe’ye bu sezon çok önemli katkılar yapacak kapasitede. Semih geçen sezonlardaki formundan uzak gözükse de, golden önce rakibini silkeleyip Alex’e yaptığı asist çok klastı. Orta alanda Emre ve gitgide beğenimizi kazanan Christian da Fenerbahçe formasına her maç biraz daha yakışıyorlar. Tüm eleştiriseverlerine rağmen Alex’i seyretmek ayrı bir keyif. Yine çok güzel bir gol attı, Deivid’e çıkardığı top akıl dolu bir asistti ama pası atana değil atılana bakalım demek lazım. Uğur da nefret etmeye bayılanı çok bir sol kanat oyuncusu. Didindi demek doğru bu performansı için. Defansta Önder Gökhan Gönül’ün boşluğunu doldurmaktan uzak, iyi toplar kesti ama bazılarında çok ağır kaldı. Ortada sarı kart görmeden maçı tamamlayan Lugano ve Bilica durumu idare ettiler, fazla hata yapmadılar. Solda Carlos dönüşüne saydığı şafak çizelgesine bir çizik daha attı.

Fenerbahçe, Twente maçında kaybettiği kredilerin bir kısmını bu çok önemli ve hatta hayati galibiyetle geri kazanmış oldu ama bu grupta her duruma açık bir hal var. Steau iki maçını da berabere bitirdi ama bu grubun en güçlülerinden biri hala bizim gözümüzde. Fenerbahçe’nin her maçını en azından bugünkü disiplinle ve fakat çok daha etkili oynama zorunluluğu var. Bir galibiyetle bahar gelmez derler. Ama tabii gecenin en önemli klişesi, maç öncesi herkesin aklındaydı: 1-0 oldu, bizim oldu.

