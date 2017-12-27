Köy okulundan Uzay Kampı’na

3 gün süren program boyunca; sanal uzay uçuşu görevi, dijital planetaryum, uzay giysileri, NASA tasarımlı astronot simülatörlerinin kullanımı, topraksız bitki yetiştirme gibi aktivitelere katılan öğrenciler, uzay bilimleri ve teknolojileri alanında uygulamalı eğitim aldı. Çocuklarının ufuklarını uzay boyutuna taşıyan Dilek Livaneli’nin bir hayali daha bu sayede gerçekleşmiş oldu.

2012’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Yılın Mesleğinde Fark Yaratan Öğretmeni’ seçilen ve aynı zamanda 2014’de Varkey Gems Vakfı tarafından düzenlenen Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi’nin seçtiği ‘Dünya’nın En İyi 50 Öğretmeni’ arasında yer alan Türk öğretmen olan Dilek Livaneli; düzenlediği Uzay Kampı Türkiye gezisini "Öğrencilerin gökyüzüne baktığında anlamlandırabilecekleri bir şeyler olsun istedim" diyerek özetledi.



Öğretmenliğin yanı sıra köy okulunda okuyan öğrencilerin ve onların ailelerinin sosyal yaşantılarının çeşitlenmesi için de projeler hazırlayan ve sponsor firmaların desteğiyle projelerini hayata geçiren Livaneli, Uzay Kampı Türkiye gezisiyle ilgili, "Yıllardır öğrencilerime ilkleri yaşatma konusunda öncü olmaya çalıştım. Köyde eğitim gören öğrencilerime bu mükemmel eğitimi ve deneyimi yaşatmaktan dolayı çok mutluyum. 9-12 yaş grubundaki öğrencilerimin ilk kez ailelerinden uzak kalıp Uzay Kampı Türkiye’de yaşayarak öğrenmeleri onlarda inanılmaz bir özgüven yarattı. Kampta öğrencilerimin liderlik becerileri arttı, takım çalışmalarının önemini kavradılar ve beklediğimizin çok üstünde donanımlı bir eğitim ekibiyle karşılaştılar. Her dakikası dolu dolu geçti. Bu kampa katılmamızın en büyük özelliği ise hayal ortaklarımızın yaptığı destektir. Çocukların mutluluğu her şeyden önemli ve bu defa öğrencilerim evrensel bakış açısı kazanıp uygulamalı uzay deneyimleriyle tanışmış oldular" dedi.