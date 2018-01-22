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    Köy okuluna kütüphane yaptırdı

    DHA
    22.01.2018 - 14:42 | Son Güncelleme:

    Kırklareli’de hayırsever Zeynep Yandı’nın Lüleburgaz ilçesine bağlı Düğüncübaşı köyü okuluna yaptırdığı kütüphane hizmete açıldı.

    Köy halkına ve öğrencilere hizmet edecek olan kütüphanenin açılış programında konuşan Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, kitap okumanın ve kütüphanenin önemine vurgu yaparak kütüphanenin açılış kurdelesini kesti.

    Köy okuluna kütüphane yaptırdı

    Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Düğüncübaşı köyüne kütüphane kazandıran Zeynep Yandı adına kardeşi Mehmet Kurnaza plaket verdi. Okul Müdürü Yusuf Evrensel’de açılan kütüphaneyle öğrencileri 1.100 kitapla buluşturduklarını söyleyerek kütüphane kazandıran Zeynep Yandı’ya teşekkür etti.

    Etiketler: Köy Okulu , Kırklareli , ÖĞRENCİ
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