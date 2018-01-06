Köy okulu öğretmeni, çocukları tenisle tanıştırdı

Çocukluk hayalinin peşinden giderek beden eğitimi öğretmeni olan 27 yaşındaki Aydınlı Angın, ilk görev yeri olan Lice ilçesine bağlı Üçdamlar köyü Şehit Binbaşı Ercan Kurt Ortaokulu'nda öğrencilerinin tenis sporuyla tanışmasını sağladı.

Türkiye Tenis Federasyonu’nun gönderdiği malzemelerle okulun bahçesine seyyar tenis kortu yapan ve aynı zamanda üçüncü kademe tenis antrenörü olan Angın, öğrencilerini bu sporla tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Angın, lise yıllarında boş geçen beden eğitimi derslerinde "Beden eğitimi öğretmeni olacağım ve çocuklara bütün sporları en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağım" diyerek yola çıktığını, öğretmen olunca ilk görev yerinin Üçdamlar köyü olduğunu söyledi.

Okulda hiçbir spor malzemesinin bulunmadığını anlatan Angın, "Çocukların daha önce hiç görmedikleri, adını bile duymadıkları bir sporu onlara öğretmeliyim" dediğini, çocuklara tenisi sorduğunda sadece televizyonda gördüklerini söylediklerini belirtti.

"ÇOK GÜZEL HEDEFLERİMİZ VAR"

Zaman geçirmeden girişimlerde bulunduğunu, ilgili kurumlarla gerekli yazışmaları yaptığını söyleyen Angın, şöyle devam etti:

"Her yerden yardım istedim. Türkiye Tenis Federasyonu bana dönüş yaptı ve malzeme gönderdi. Daha önce görmedikleri bir sporu çocuklara öğretmeye başladım. Tenisin pahalı bir spor olduğunu herkes bilir. Gerçekten de masraflı bir spor. Hele de ortaokulda, lisede şartları daha da zorluyor. Çocuklara malzemeleri getirdiğim zaman nasıl oynayacağız şaşkınlığı vardı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde hatta özel okullarda dahi tenis sporunu görmek zor. Ama ben burada uzaktaki bu köy okuluna tenisi tanıtmak için geldim. Çok güzel hedeflerimiz var."

Antrenmanları yoğun olarak sürdürdüklerini belirten Angın, geleceğin milli sporcularını yetiştirmek istediğini söyledi. Angın, "Çocukların en özgür olduğu ders beden eğitimi. Onlara bu özgürlüklerini yaşatmak için elimden geleni yapıyorum. Hedefim tenisi güzel bir şekilde öğreterek ülkemizi tanıtacak milli sporcular yetiştirmek. Neden bir milli sporcu Çağla Büyükakçay da Lice Üçdamlar köyünden çıkmasın. Ben çıkabileceğine inanıyorum" dedi.

"BAŞARILI BİR TENİSÇİ OLMAK İSTİYORUM"

8’inci sınıf öğrencisi Fatma Katran (14) da tenisle ilk defa bu yıl öğretmeni sayesinde tanıştığını söyledi. Tenis oynamanın çok zevkli olduğunu belirten Katran, "Harika bir şey. Bunun için öğretmenime gerçekten teşekkür ediyorum. Teniste iyi olacağımı düşünüyorum. Tenis zeka isteyen ve mantığı çalıştıran bir spor. Diğer sporlara göre teniste daha hızlı ve pratik olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Her gün yeni hareketler öğrendiklerini söyleyen Yusuf Erkan (14) ise tenisin zevkli bir spor olduğunu anlattı.

6’ncı sınıf öğrencisi Zehra Katran (12) da tenisin çok güzel ve heyecan verici olduğuna dikkati çekerek "Tenis oynadığım zaman sıkıntıların da geçiyor. İmkânlarım elverirse başarılı bir tenisçi olmak istiyorum" dedi.