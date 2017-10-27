Köy okulu bahçesinde bilim

TEGV’in İngiltere merkezli dünya çapında kamu yararına teknoloji, mühendislik ve bilim alanında yatırım yapan bir hayır kuruluşu Lloyd’s Register Vakfı sponsorluğunda geliştirdiği Bilim Ateşböceği etkinliğiyle, Aksaray Yapılcan Köyü Yapılcan İlkokulu bahçesinde çocuklar bilimle buluştu. Şenlikte 5 gönüllünün desteğiyle bilim etkinlikleri düzenlendi.

BİLİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Bilim Ateşböceği eğitimlerine destek veren gönüllüler çocuklarla, kimya ve fizik deneyleri yaptı, bilim ve teknoloji etkinliği düzenledi. Bu etkinliklerle çocuklara bilimin erişilmesi zor bir şey olmadığı anlatıldı.

PROBLEM ÇÖZEBİLEN BİREYLER İÇİN

Türkiye Eğitim Gönüllüleri ve Lloyd’s Register Vakfı işbirliği ile hayata geçen Bilim Ateşböceği 2-8’inci sınıf çocuklarına bilimsel düşünme becerilerini kazandırarak, çocukların bilimsel düşünen, problem çözebilen ve bilime karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.