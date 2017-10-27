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    Köy okulu bahçesinde bilim

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 11:32 | Son Güncelleme:

    Gerçekleştirdiği farklı projelerle çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Lloyd’s Register Vakfı ile birlikte hayata geçirdiği Bilim Ateşböceği sayesinde Aksaray’da çocuklara bilimi sevdiriyor. Projeyle bilime karşı olumlu tutuma sahip bireylerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

    TEGV’in İngiltere merkezli dünya çapında kamu yararına teknoloji, mühendislik ve bilim alanında yatırım yapan bir hayır kuruluşu Lloyd’s Register Vakfı sponsorluğunda geliştirdiği Bilim Ateşböceği etkinliğiyle, Aksaray Yapılcan Köyü Yapılcan İlkokulu bahçesinde çocuklar bilimle buluştu. Şenlikte 5 gönüllünün desteğiyle bilim etkinlikleri düzenlendi.

    BİLİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

    Bilim Ateşböceği eğitimlerine destek veren gönüllüler çocuklarla, kimya ve fizik deneyleri yaptı, bilim ve teknoloji etkinliği düzenledi. Bu etkinliklerle çocuklara bilimin erişilmesi zor bir şey olmadığı anlatıldı.

    PROBLEM ÇÖZEBİLEN BİREYLER İÇİN

    Türkiye Eğitim Gönüllüleri ve Lloyd’s Register Vakfı işbirliği ile hayata geçen Bilim Ateşböceği 2-8’inci sınıf çocuklarına bilimsel düşünme becerilerini kazandırarak, çocukların bilimsel düşünen, problem çözebilen ve bilime karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

     

     

     

    Etiketler: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı , proje
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